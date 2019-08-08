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  • Ebru Gündeş'in makyajsız halini gören inanamadı! İşte Ebru Gündeş'in o hali...

'in makyajsız halini gören inanamadı! İşte Ebru Gündeş'in o hali...

'in bu hali olay oldu. Ünlülerin son yıllarda moda haline getirdiği 'Makyajsız fotoğraf paylaşma' akımına Ebru Gündeş de uydu. Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı. Ebru Gündeş'in sıfır makyaj halini gören hayranları 'Bu gerçek mi?' 'Bu kadar güzellik fazla' 'Böyle daha güzelsiniz' gibi yorumlar yaptı. İnternette, sahnede ya da ekranda neredeyse kusursuz görünen ünlü yıldızları bir de makyajsız görmeye ne dersiniz? Kimi yıldızlar makyajsız da kusursuz görünürken, kimilerini tanımak neredeyse imkansız! İşte Ebru Gündeş ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 14:41
Ebru Gündeş'in makyajsız halini gören inanamadı! İşte Ebru Gündeş'in o hali...

Sahnede daima makyajlı gördüğümüz ve özellikle de göz makyajıyla dikkat çeken 'i makyajsız gören hayranları şoke oldu. İşte Ebru Gündeş ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

Ebru Gündeş'in makyajsız halini gören inanamadı! İşte Ebru Gündeş'in o hali...

HADİSE

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Ebru Gündeş'in makyajsız halini gören inanamadı! İşte Ebru Gündeş'in o hali...

HADİSE

Ebru Gündeş'in makyajsız halini gören inanamadı! İşte Ebru Gündeş'in o hali...

SEREN SERENGİL

Ebru Gündeş'in makyajsız halini gören inanamadı! İşte Ebru Gündeş'in o hali...

SEREN SERENGİL

Ebru Gündeş'in makyajsız halini gören inanamadı! İşte Ebru Gündeş'in o hali...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Ebru Gündeş'in makyajsız halini gören inanamadı! İşte Ebru Gündeş'in o hali...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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