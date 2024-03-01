Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
13:07
Ebru Gündeş'in yeni eşi Murat Özdemir'in eski karısı Selin Kabaklı’dan bomba itiraf! ‘İhanete uğramış bir anneyim…’
Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor... Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Ancak Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Ebru Gündeş'in düğünden görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansımıştı. Murat Osman Özdemir'le evliliği Temmuz 2023'te biten ve ihanete uğradığını öne süren Selin Kabaklı'nın yeni açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…