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Haberler Galeri Ebru Gündeş'in yeni eşi Murat Özdemir'in eski karısı Selin Kabaklı’dan bomba itiraf! ‘İhanete uğramış bir anneyim…’
Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 13:07

Ebru Gündeş'in yeni eşi Murat Özdemir'in eski karısı Selin Kabaklı’dan bomba itiraf! ‘İhanete uğramış bir anneyim…’

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor... Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Ancak Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlendi. Ebru Gündeş'in düğünden görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansımıştı. Murat Osman Özdemir'le evliliği Temmuz 2023'te biten ve ihanete uğradığını öne süren Selin Kabaklı'nın yeni açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ebru Gündeş’in yeni eşi Murat Özdemir’in eski karısı Selin Kabaklı’dan bomba itiraf! ‘İhanete uğramış bir anneyim…’

ŞOKE EDEN MESAJ!

Selin Kabaklı, 'Söylemezsem Olmaz' programına davet edildi. Yayına katılmayan Kabaklı, dün yayınlanan programa gönderdiği mesajda çok konuşulacak ifadeler kullandı.

2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir ilişkiye yelken açan Ebru Gündeş, ilişkisini evlilikle taçlandırdı. 4. kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftinden düğün sonrası paylaşım yaparak evlilik iddialarını doğruladı. İşte detaylar...

Ebru Gündeş’in yeni eşi Murat Özdemir’in eski karısı Selin Kabaklı’dan bomba itiraf! ‘İhanete uğramış bir anneyim…’

İlk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar ile yapan Ebru Gündeş'in bu evliliği çok kısa sürmüş, ikili üç yıl sonra boşanmıştı. 49 yaşındaki sanatçı ikinci evliliğini 2002 yılında Ömer Durak ile yapmış ancak çift bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

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Ebru Gündeş’in yeni eşi Murat Özdemir’in eski karısı Selin Kabaklı’dan bomba itiraf! ‘İhanete uğramış bir anneyim…’

Ebru Gündeş üçüncü evliliğini ise 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 15 Ekim 2011'de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Ebru Gündeş’in yeni eşi Murat Özdemir’in eski karısı Selin Kabaklı’dan bomba itiraf! ‘İhanete uğramış bir anneyim…’

12 YAŞ FARK!
Başından üç evlilik geçen Ebru Gündeş'in, 2023'ün Aralık ayında 37 yaşındaki Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Çiftin arasındaki 12 yaş fark ise gündem olmuştu.

Ebru Gündeş’in yeni eşi Murat Özdemir’in eski karısı Selin Kabaklı’dan bomba itiraf! ‘İhanete uğramış bir anneyim…’

EŞİNDEN BOŞANDIKTAN SONRA SEVGİLİ OLDULAR' İDDİASI
İki yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir'in eşinden boşanır boşanmaz Ebru Gündeş'e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.

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