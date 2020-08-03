Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan aşk pozuı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i öpmeye doyamadı!

Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin tatilde aşkı bulmuştu. Çok kısa bir süre önce birlikte oldukları ortaya çıkan Cedi Osman ile Ebru Şahin verdikleri aşk pozuyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Cedi Osman'ın sosyal medya hesabında boy gösteren Ebru Şahin bu kez kendi Instagram hesabından sevgilisi Cedi Osman ile paylaşımda bulundu. Ebru Şahin geçirdikleri tatil zamanlarından kalma fotoğraf ile mutluluklarını gözler önüne serdi. Cedi Osman'ın sevgilisi Ebru Şahin'i öpücüklere boğduğu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'ın aşk pozu... Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin tatilde aşkı bulmuştu. Çok kısa bir süre önce birlikte oldukları ortaya çıkan Cedi Osman ile Ebru Şahin verdikleri aşk pozuyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Cedi Osman'ın sosyal medya hesabında boy gösteren Ebru Şahin bu kez kendi Instagram hesabından sevgilisi Cedi Osman ile paylaşımda bulundu. Ebru Şahin geçirdikleri tatil zamanlarından kalma fotoğraf ile mutluluklarını gözler önüne serdi. Cedi Osman'ın sevgilisi Ebru Şahin'i öpücüklere boğduğu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'ın aşk pozu... Her ne kadar başlarda Cedi Osman'ın hayranları bu aşkı kabul etmekte zorlansa da ikilinin yaptığı paylaşımlar bu ilişkinin uzun soluklu olacağını gösteriyor. Paylaşıma kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.