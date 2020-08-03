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Haberler Galeri Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan aşk pozuı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i öpmeye doyamadı!

ile sevgilisi 'dan aşk pozuı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i öpmeye doyamadı!

Ünlü basketbolcu ile 'nin güzel yıldızı tatilde aşkı bulmuştu. Çok kısa bir süre önce birlikte oldukları ortaya çıkan verdikleri aşk pozuyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Cedi Osman'ın hesabında boy gösteren Ebru Şahin bu kez kendi hesabından sevgilisi Cedi Osman ile paylaşımda bulundu. Ebru Şahin geçirdikleri tatil zamanlarından kalma fotoğraf ile mutluluklarını gözler önüne serdi. Ebru Şahin'i öpücüklere boğduğu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte 'ın ...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 10:14
Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan aşk pozuı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i öpmeye doyamadı!

Ünlü basketbolcu ile 'nin güzel yıldızı tatilde aşkı bulmuştu. Çok kısa bir süre önce birlikte oldukları ortaya çıkan verdikleri aşk pozuyla gündem oldu.

Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan aşk pozuı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i öpmeye doyamadı!

Geçtiğimiz günlerde 'ın hesabında boy gösteren bu kez kendi hesabından sevgilisi Cedi Osman ile paylaşımda bulundu.

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Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan aşk pozuı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i öpmeye doyamadı!

geçirdikleri tatil zamanlarından kalma fotoğraf ile mutluluklarını gözler önüne serdi.

Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan aşk pozuı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i öpmeye doyamadı!

'ın sevgilisi 'i öpücüklere boğduğu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan aşk pozuı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i öpmeye doyamadı!

İşte ile sevgilisi 'ın ...

Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan aşk pozuı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i öpmeye doyamadı!

Her ne kadar başlarda 'ın hayranları bu aşkı kabul etmekte zorlansa da ikilinin yaptığı paylaşımlar bu ilişkinin uzun soluklu olacağını gösteriyor.

Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan aşk pozuı! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i öpmeye doyamadı!

Paylaşıma kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

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