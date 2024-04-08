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Haberler Galeri Ebru Şahin’den Cedi Osman’ın doğum gününe özel aşk dolu paylaşım! Ebru Şahin: Her şeyim!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 22:20 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 22:20

Ebru Şahin’den Cedi Osman’ın doğum gününe özel aşk dolu paylaşım! Ebru Şahin: Her şeyim!

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, 2022 yılının temmuz ayında dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlendi. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın mutlu evlilikleri doludizgin devam ediyor. Ünlü oyuncu, bugün eşi Cedi Osman'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ebru Şahin oldukça duygusal bir o kadar da aşk dolu paylaşımda bulundu. İşte Ebru Şahin'in Cedi Osman için yaptığı o aşk dolu paylaşım!

Ebru Şahin’den Cedi Osman’ın doğum gününe özel aşk dolu paylaşım! Ebru Şahin: Her şeyim!

'Destan', 'istanbullu Gelin', 'Savaşçı', 'Hercai', 'Yüz Yıllık Mucize' gibi yapımlarda başarılı performansıyla göz dolduran ünlü oyuncu Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la 2022 yılında hayatını birleştirdi.

Ebru Şahin’den Cedi Osman’ın doğum gününe özel aşk dolu paylaşım! Ebru Şahin: Her şeyim!
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Ebru Şahin’den Cedi Osman’ın doğum gününe özel aşk dolu paylaşım! Ebru Şahin: Her şeyim!

Makedonya'da evlenen çiftin aşkı doludizgin devam ediyor.

Ebru Şahin’den Cedi Osman’ın doğum gününe özel aşk dolu paylaşım! Ebru Şahin: Her şeyim!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü oyuncu, bugün eşi Cedi Osman'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Ebru Şahin’den Cedi Osman’ın doğum gününe özel aşk dolu paylaşım! Ebru Şahin: Her şeyim!

AŞK DOLU PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Ebru Şahin oldukça duygusal bir o kadar da aşk dolu paylaşımda bulundu.

"HER ŞEYİM…"

Şahin eşiyle paylaşım yapıp fotoğrafın altına ise, "Bu anlarımızı ve hayatıma doğmanı ve tüm güzellikleri hakeden yüreğini ve seni o kadar çok seviyorum ki 🍀 Anlatmaya yetemediğim her şeysin, doğum günün kutlu olsun her şeyim 🧡" ifadelerini kullandı.

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