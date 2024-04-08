Giriş Tarihi: 08.04.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
22:20
Ebru Şahin’den Cedi Osman’ın doğum gününe özel aşk dolu paylaşım! Ebru Şahin: Her şeyim!
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, 2022 yılının temmuz ayında dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlendi. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın mutlu evlilikleri doludizgin devam ediyor. Ünlü oyuncu, bugün eşi Cedi Osman'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ebru Şahin oldukça duygusal bir o kadar da aşk dolu paylaşımda bulundu. İşte Ebru Şahin'in Cedi Osman için yaptığı o aşk dolu paylaşım!