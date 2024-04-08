Ebru Şahin’den Cedi Osman’ın doğum gününe özel aşk dolu paylaşım! Ebru Şahin: Her şeyim!

AŞK DOLU PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Ebru Şahin oldukça duygusal bir o kadar da aşk dolu paylaşımda bulundu.

"HER ŞEYİM…"

Şahin eşiyle paylaşım yapıp fotoğrafın altına ise, "Bu anlarımızı ve hayatıma doğmanı ve tüm güzellikleri hakeden yüreğini ve seni o kadar çok seviyorum ki 🍀 Anlatmaya yetemediğim her şeysin, doğum günün kutlu olsun her şeyim 🧡" ifadelerini kullandı.