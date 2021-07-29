Giriş Tarihi: 29.07.2021 16:43Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 17:02
Ebru Şallı bikinili pozlarına tam gaz devam ediyor! Ebru Şallı leopar desenli bikinisi ile boy gösterdi...
Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Bikinili pozlarına hız kesmeden devam eden Ebru Şallı son olarak leopar desenli pozları ile takipçilerinden beğeni topladı. Bikinili halleri ile dikkat çeken 44 yaşındaki Ebru Şallı'nın fit haline övgüler yağdı. Öte yandan düzgün fiziğini spora borçlu olan Ebru Şallı tatil de bile aksatmadan spor yapıyor. İşte Ebru Şallı'nın bikinili pozları...