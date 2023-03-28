Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
09:59
Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın odasına 3 yıl sonra ilk kez girdi! Ebru Şallı oğlu Pars'ın eşyalarını hem ağladı hem paketledi! Depremzede çocuklar için...
Evlat acısı ile sarsılan Ebru Şallı oğlu Pars'ı 2020 yılında henüz 9 yaşındayken toprağa vermişti. Lenfoma kanserine yenik düşen minik Pars ailesiyle birlikte tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu. Uzun süre hayattan kopan, eşi ve büyük oğlu Beren Tan'ın desteğiyle hayata tutunan Ebru Şallı 3 yıl sonra ilk kez oğlu Pars'ın odasına girdiğini dile getirdi. Ebru Şallı, asrın felaketinde evlatlarını göçük altında kaybeden ailelerin acılarını paylaştı. Depremzede çocuklar için oğlu Pars Tan'ın eşyalarını gözyaşları içinde paketlediğini söyleyen Ebru Şallı, Kahramanmaraş'ta enkaz altında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini bırakmayan babanın fotoğrafından çok etkilediğini söyledi.