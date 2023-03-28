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Haberler Galeri Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın odasına 3 yıl sonra ilk kez girdi! Ebru Şallı oğlu Pars'ın eşyalarını hem ağladı hem paketledi! Depremzede çocuklar için...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:59

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın odasına 3 yıl sonra ilk kez girdi! Ebru Şallı oğlu Pars'ın eşyalarını hem ağladı hem paketledi! Depremzede çocuklar için...

Evlat acısı ile sarsılan Ebru Şallı oğlu Pars'ı 2020 yılında henüz 9 yaşındayken toprağa vermişti. Lenfoma kanserine yenik düşen minik Pars ailesiyle birlikte tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu. Uzun süre hayattan kopan, eşi ve büyük oğlu Beren Tan'ın desteğiyle hayata tutunan Ebru Şallı 3 yıl sonra ilk kez oğlu Pars'ın odasına girdiğini dile getirdi. Ebru Şallı, asrın felaketinde evlatlarını göçük altında kaybeden ailelerin acılarını paylaştı. Depremzede çocuklar için oğlu Pars Tan'ın eşyalarını gözyaşları içinde paketlediğini söyleyen Ebru Şallı, Kahramanmaraş'ta enkaz altında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini bırakmayan babanın fotoğrafından çok etkilediğini söyledi.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın odasına 3 yıl sonra ilk kez girdi! Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını hem ağladı hem paketledi! Depremzede çocuklar için...

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Henüz 9 yaşındayken iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma kanserine yenilen Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı hatıralarla ovunuyordu.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın odasına 3 yıl sonra ilk kez girdi! Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını hem ağladı hem paketledi! Depremzede çocuklar için...

Evlat acısı ile sarsılan Ebru Şallı, eşi ve büyük oğlu Beren Tan'ın desteğiyle hayata tutunmuştu.

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Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın odasına 3 yıl sonra ilk kez girdi! Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını hem ağladı hem paketledi! Depremzede çocuklar için...

Ebru Şallı, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Eski manken, "İyi olmaya çalışıyoruz. Ülkenin durumu ortada. Pek keyfimiz yok" açıklamasını yaptı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın odasına 3 yıl sonra ilk kez girdi! Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını hem ağladı hem paketledi! Depremzede çocuklar için...

Ebru Şallı, asrın felaketinde evlatlarını göçük altında kaybeden ailelerin acılarını paylaştı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın odasına 3 yıl sonra ilk kez girdi! Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını hem ağladı hem paketledi! Depremzede çocuklar için...

Yaşanan deprem felaketi sonrası bir kafede otururken basına yansıyan fotoğraf karesi Ebru Şallı'ya hatırlatılınca şöyle konuştu:

Ben üç hafta hiç kendime gelemedim. Zaten ağır şeyleri kaldıramıyorum artık, hele ki çocuklar söz konusu olduğunda... Yaşanan bu olaylar sonrası herkes çok kötü olmuştur, iyi olacak birini düşünmüyorum. Melatonin falan alıyorum. Nefes çalışmaları, bir şeyler yapıyorum. Birçok insanın bu yönde şikayeti olduğu için birkaç video çektim, YouTube'a... Bana faydası oldu, insanlara da faydası olsun diye.

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