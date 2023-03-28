Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars’ın odasına 3 yıl sonra ilk kez girdi! Ebru Şallı oğlu Pars’ın eşyalarını hem ağladı hem paketledi! Depremzede çocuklar için...

Yaşanan deprem felaketi sonrası bir kafede otururken basına yansıyan fotoğraf karesi Ebru Şallı'ya hatırlatılınca şöyle konuştu:

Ben üç hafta hiç kendime gelemedim. Zaten ağır şeyleri kaldıramıyorum artık, hele ki çocuklar söz konusu olduğunda... Yaşanan bu olaylar sonrası herkes çok kötü olmuştur, iyi olacak birini düşünmüyorum. Melatonin falan alıyorum. Nefes çalışmaları, bir şeyler yapıyorum. Birçok insanın bu yönde şikayeti olduğu için birkaç video çektim, YouTube'a... Bana faydası oldu, insanlara da faydası olsun diye.