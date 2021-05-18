Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile Eylül 2019'da nikah masasına oturmuştu. Uğur Akkuş ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şallı, geçen yıl oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı. Zor günleri geride bırakan Şallı, açtığı YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Son olarak Şallı, kanalına eşi Uğur Akkuş'u konuk etti. Uğur Akkuş yaptığı her açıklamayla olay yaratırken, bir gafı ise sosyal medyaya damga vurdu. Uğur Akkuş'un gafı, Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ı akıllara getirdi.