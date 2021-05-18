Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan olay yaratan gaf! Uğur Akkuş'un sözleri akıllara Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ı getirdi...
Giriş Tarihi: 18.05.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 09:40

'nın eşi 'tan olay yaratan gaf! 'un sözleri akıllara ile 'ı getirdi...

Eski manken , uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile Eylül 2019'da nikah masasına oturmuştu. ile mutlu bir evlilik sürdüren , geçen yıl oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı. Zor günleri geride bırakan Şallı, açtığı kanalından yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Son olarak Şallı, kanalına eşi Uğur Akkuş'u konuk etti. Uğur Akkuş yaptığı her açıklamayla olay yaratırken, bir gafı ise sosyal medyaya damga vurdu. Uğur Akkuş'un gafı, ve 'ı akıllara getirdi.

Uğur Akkuş'tan olay yaratan Ebru Şallı gafı! Uğur Akkuş'un sözleri akıllara Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ı getirdi...

Eski manken , uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile Eylül 2019'da nikah masasına oturmuştu. ile mutlu bir evlilik sürdüren , geçen yıl oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı.

Uğur Akkuş'tan olay yaratan Ebru Şallı gafı! Uğur Akkuş'un sözleri akıllara Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ı getirdi...

Zor günleri geride bırakan Şallı, geçen günlerde sosyal medya platformu 'da bir kanal açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uğur Akkuş'tan olay yaratan Ebru Şallı gafı! Uğur Akkuş'un sözleri akıllara Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ı getirdi...

Burada pilates videoları, sağlıklı yemekler, bebek bakımı ve güzellik üzerine içerikleri takipçilerine sunacak olan Şallı, eşi 'u konuk etti.

Uğur Akkuş'tan olay yaratan Ebru Şallı gafı! Uğur Akkuş'un sözleri akıllara Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ı getirdi...

Nasıl tanıştıklarını takipçilerine keyifli bir dille anlatan ikili, önce iş için görüştüklerini söyledi.

Uğur Akkuş'tan olay yaratan Ebru Şallı gafı! Uğur Akkuş'un sözleri akıllara Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ı getirdi...

, daha sonra Şallı'yı bir yemek için ikna ettiğini söyledi.

SON DAKİKA