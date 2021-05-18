Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile Eylül 2019'da nikah masasına oturmuştu. Uğur Akkuş ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şallı, geçen yıl oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı.