Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:01

Ebru Şallı'nın hastanede iç çamaşırları mı çalındı? Hamile kalmak için tedaviye başlayan Ebru Şallı'dan ilginç iddiaya yanıt geldi!

Ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberlerinin ardından Ebru Şallı'nın boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Profilinden 'Akkuş' soy ismini de kaldırınca kafaları karıştıran Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenmiş ayrılık haberlerini yalanlamıştı. Boşanma haberleri ile gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş şimdilerde aşk tazeliyor. Öyle ki 45 yaşındaki Ebru Şallı, bebek sahibi olmak için tedavi görmeye başladı haberleri magazin kulislerinde çalkalanıyor. Son olarak "Anne olmak için bir engeliniz yok" cevabıyla sevinen Ebru Şallı'nın tüp bebek tedavisine başladığı ve ilk transferin yapıldığı haberleri çıktı. Hatta tedavi gördüğü sırada iç çamaşırları çalındığı iddia edilen Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un hastaneyi birbirine kattığı söylenmişti. İç çamaşırı olayı ile gündeme gelen Ebru Şallı'dan iddialara yanıt geldi.