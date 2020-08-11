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Ebru Şallı'nın kucak pozuna olay yorum! Ebru Şallı ayaklarına büyük diyenlere böyle yanıt verdi...
Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Şallı yine çok konuşuldu. Oğlunun vefatından sonra normal yaşantısına dönmeye çalışan Ebru Şallı verdiği mayolu pozlarla çok eleştirilmişti. Şu sıralar eşi Uğur Akkuş ile tatilde olan Ebru Şallı sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozu ile yine adından söz ettirdi. Ebru Şallı bu kez ayakları ile sosyal medyaya damga vurdu. Ebru Şallı'nın eşiUğur Akkuş'un kucağında verdiği pozda ayakları dikkat çekti. Ebru Şallı ayaklarının çok büyük olduğu hakkında yorumlara böyle yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 11.08.2020
09:34
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
09:36
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