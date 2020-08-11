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Haberler Galeri Ebru Şallı'nın kucak pozuna olay yorum! Ebru Şallı ayaklarına büyük diyenlere böyle yanıt verdi...

'nın kucak pozuna olay yorum! Ebru Şallı ayaklarına büyük diyenlere böyle yanıt verdi...

Son günlerde paylaşımlarıyla gündeme gelen yine çok konuşuldu. Oğlunun vefatından sonra normal yaşantısına dönmeye çalışan Ebru Şallı verdiği mayolu pozlarla çok eleştirilmişti. Şu sıralar eşi ile tatilde olan Ebru Şallı hesabından paylaştığı yeni pozu ile yine adından söz ettirdi. Ebru Şallı bu kez ile sosyal medyaya damga vurdu. verdiği pozda ayakları dikkat çekti. Ebru Şallı ayaklarının çok büyük olduğu hakkında yorumlara böyle yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 09:36
Ebru Şallı'nın kucak pozuna olay yorum! Ebru Şallı ayaklarına büyük diyenlere böyle yanıt verdi...

Son günlerde paylaşımlarıyla gündeme gelen yine çok konuşuldu. Oğlunun vefatından sonra normal yaşantısına dönmeye çalışan Ebru Şallı verdiği mayolu pozlarla çok eleştirilmişti.

Ebru Şallı'nın kucak pozuna olay yorum! Ebru Şallı ayaklarına büyük diyenlere böyle yanıt verdi...

Şu sıralar eşi ile tatilde olan hesabından paylaştığı yeni pozu ile yine adından söz ettirdi.

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Ebru Şallı'nın kucak pozuna olay yorum! Ebru Şallı ayaklarına büyük diyenlere böyle yanıt verdi...

bu kez ile sosyal medyaya damga vurdu.

Ebru Şallı'nın kucak pozuna olay yorum! Ebru Şallı ayaklarına büyük diyenlere böyle yanıt verdi...

'nın eşi 'un kucağında verdiği pozda dikkat çekti.

Ebru Şallı'nın kucak pozuna olay yorum! Ebru Şallı ayaklarına büyük diyenlere böyle yanıt verdi...

ayaklarının çok büyük olduğu hakkında yorumlara böyle yanıt verdi...

Ebru Şallı'nın kucak pozuna olay yorum! Ebru Şallı ayaklarına büyük diyenlere böyle yanıt verdi...

, ayaklarının çok büyük olduğu hakkında yorumlar aldıktan sonra "patiler mini 36 numara" diyerek hikaye paylaştı.

Ebru Şallı'nın kucak pozuna olay yorum! Ebru Şallı ayaklarına büyük diyenlere böyle yanıt verdi...
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