Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
15:45
Ebru Şancı bu defa ters köşe oldu! Alparslan Öztürk eşi Ebru Şancı'yı ifşa etti!
Bir dönem podyumların tozunu attıran manken Ebru Şancı, mesleğini bıraktıktan sonra futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. 3 çocuk annesi Şancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça bahsettiriyor. Şancı kocasıyla komik atışmalarını zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. Kocasının evdeki dağınık hallerini ifşa eden Şancı'yı bu sefer futbolcu eşi Alparslan Öztürk ifşa etti.