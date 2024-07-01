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Haberler Galeri Ebru Şancı bu defa ters köşe oldu! Alparslan Öztürk eşi Ebru Şancı'yı ifşa etti!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 15:45

Ebru Şancı bu defa ters köşe oldu! Alparslan Öztürk eşi Ebru Şancı'yı ifşa etti!

Bir dönem podyumların tozunu attıran manken Ebru Şancı, mesleğini bıraktıktan sonra futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. 3 çocuk annesi Şancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça bahsettiriyor. Şancı kocasıyla komik atışmalarını zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. Kocasının evdeki dağınık hallerini ifşa eden Şancı'yı bu sefer futbolcu eşi Alparslan Öztürk ifşa etti.

Ebru Şancı bu defa ters köşe oldu! Alparslan Öztürk eşi Ebru Şancı’yı ifşa etti!

Eski model Ebru Şancı bir döneme damga vuran isimlerdendi. Güzelliği dillere destan olan ünlü isim, 2015 yılında Galatasaray'da forma giyen futbolcu Alpaslan Öztürk ile hayatını birleştirdi.

Ebru Şancı bu defa ters köşe oldu! Alparslan Öztürk eşi Ebru Şancı’yı ifşa etti!

Şancı'nın bu evlilikten ise Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu bulunuyor.

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Ebru Şancı bu defa ters köşe oldu! Alparslan Öztürk eşi Ebru Şancı’yı ifşa etti!

Eski manken Ebru Şancı, sosyal medya hesabı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor.

Ebru Şancı bu defa ters köşe oldu! Alparslan Öztürk eşi Ebru Şancı’yı ifşa etti!

Kendisinden 10 yaş küçük futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Ebru Şancı, kocasıyla komik anlarını zaman zaman paylaşıyor.

Ebru Şancı bu defa ters köşe oldu! Alparslan Öztürk eşi Ebru Şancı’yı ifşa etti!

Eşiyle ilgili yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Ebru Şancı, ünlü futbolcunun ev haliyle dalga geçmişti.

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