Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:51
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
14:57
Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in kızlarına kavuştuğu anlar paylaşıldı! Taner Ölmez kızı Zeynep'i görünce gözyaşlarını tutamamış!
Oyuncu Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünden kısa bir süre sonra bebek müjdesi gelen çift, geçtiğimiz hafta ilk bebekleri Zeynep'i kucağına aldı. Taze anne babanın bugün ise doğum anındaki heyecanlı anları sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan karelerde Ece Çeşmioğlu'nun heyecanı gözler önüne serilirken, Taner Ölmez'in ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızlarına ilk kavuştuğu o anlar...