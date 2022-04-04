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Haberler Galeri Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in kızlarına kavuştuğu anlar paylaşıldı! Taner Ölmez kızı Zeynep'i görünce gözyaşlarını tutamamış!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 14:57

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in kızlarına kavuştuğu anlar paylaşıldı! Taner Ölmez kızı Zeynep'i görünce gözyaşlarını tutamamış!

Oyuncu Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünden kısa bir süre sonra bebek müjdesi gelen çift, geçtiğimiz hafta ilk bebekleri Zeynep'i kucağına aldı. Taze anne babanın bugün ise doğum anındaki heyecanlı anları sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan karelerde Ece Çeşmioğlu'nun heyecanı gözler önüne serilirken, Taner Ölmez'in ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızlarına ilk kavuştuğu o anlar...

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez’in kızlarına kavuştuğu anlar paylaşıldı! Taner Ölmez kızı Zeynep’i görünce gözyaşlarını tutamamış!

Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olma mutluluğu yaşıyor.

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez’in kızlarına kavuştuğu anlar paylaşıldı! Taner Ölmez kızı Zeynep’i görünce gözyaşlarını tutamamış!

24 Mart'ta kızları Zeynep'e kavuşan çiftin en özel anları doktor Furkan Kayabaşoğlu'nun paylaşımıyla ortaya çıktı.

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Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez’in kızlarına kavuştuğu anlar paylaşıldı! Taner Ölmez kızı Zeynep’i görünce gözyaşlarını tutamamış!

Doğum anına ait görüntüleri yayınlayan Kayabaşoğlu çifte bir ömür mutluluk diledi.

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez’in kızlarına kavuştuğu anlar paylaşıldı! Taner Ölmez kızı Zeynep’i görünce gözyaşlarını tutamamış!

Kızlarına kavuştukları anda büyük heyecan yaşan ikilinin mutlulukları objektiflere böyle yansıdı.

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez’in kızlarına kavuştuğu anlar paylaşıldı! Taner Ölmez kızı Zeynep’i görünce gözyaşlarını tutamamış!

Duygusal anların yaşandığı fotoğraflarda, oyuncu Taner Ölmez'in gözyaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.

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