Giriş Tarihi: 10.04.2023 06:16
Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
06:24
Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim"
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçen yıl kaybeden sunucu Ece Erken, sessizliğini GÜNAYDIN'a bozdu. Erken, "Şafak ile her şeyin daha çok başındayken onu kaybettim. Yaşanabilecek en büyük acılardan biri. Beni Şafak gibi sevecek birini bulmam zor" dedi. Ölümünün ardından abisi başta olmak üzere akrabalarının miras peşine düştüğünü belirten Erken, "İyi bir iş adamıydı ama çok varlıklı değildi. Biz tüm masrafları bölüşüyorduk. Benim evimde oturuyorduk zaten. Hatta eski eşinin iş kurması için ona ben para yollamıştım" diye konuştu.