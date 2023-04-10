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Haberler Galeri Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim"
Giriş Tarihi: 10.04.2023 06:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 06:24

Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim"

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçen yıl kaybeden sunucu Ece Erken, sessizliğini GÜNAYDIN'a bozdu. Erken, "Şafak ile her şeyin daha çok başındayken onu kaybettim. Yaşanabilecek en büyük acılardan biri. Beni Şafak gibi sevecek birini bulmam zor" dedi. Ölümünün ardından abisi başta olmak üzere akrabalarının miras peşine düştüğünü belirten Erken, "İyi bir iş adamıydı ama çok varlıklı değildi. Biz tüm masrafları bölüşüyorduk. Benim evimde oturuyorduk zaten. Hatta eski eşinin iş kurması için ona ben para yollamıştım" diye konuştu.

Tuba KALÇIK
Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

Geçtiğimiz yıl eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra sessizliğe gömülen Ece Erken, aylar sonra ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu. Erken, eşiyle ilişkilerinin başladığı günlerden vefat ettiği geceye, ölümünden sonraki yaşadıklarına kadar samimi açıklamalar yaptı.

Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

Eşinizi kaybettiniz. Bu zor süreçte güçlü bir duruş sergiliyorsunuz...
Sosyal medya hesabıma da benzer mesajlar geliyor. Benimle aynı kaderi paylaşanlar bana destek mesajları gönderiyor. Bu beni daha da güçlü kıldı. Eşim öldüğü zaman kendimi sosyal medyadan da çekmedim. Şafak'ın katillerinin daha hızlı yakalanmasında sosyal medyanın oluşturduğu bu sinerji de etkili oldu. Şafak'la yaşadığım ilişki boyunca da bir sürü olumsuz şeyler yaşadım. O zaman da dik durdum. Allah'ım bu benim başıma niye geldi demedim hiç. Tevekkül ediyorum. Şafak ile her şeyin daha çok başındayken onu kaybettim. Yaşanabilecek en büyük acılardan biri. Cenaze sırasında evim doldu, taştı. Ama sonrasında gördüm ki bazıları programlarına malzeme toplamak için yani farklı amaçlardan dolayı gelmiş. Kullanıldığımı geç anladım. Artık kötü niyetlileri hayatımdan çıkardım.

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Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

Eşinizi böyle erken kaybedeceğinizi hissetmiş miydiniz?
Yeni yıla çok mutsuz girmiştim. Halbuki her şeyimiz yavaş yavaş yoluna giriyordu. Benim evime sığmıyorduk, yeni bir eve geçecektik. Şafak erken gideceğini hissetti ama... Şafak ile kıskançlıktan dolayı tartışmıştık. Ben de sinirlenip oğlum ve babamla birlikte Dubai'ye gittim. Şafak da benimle küs kalamazdı. Ardımdan o da geldi. Gelirken de "Bir gün ölürsem, senin kollarında ölmek istiyorum" diye yazdı. Bunu 18 Ocak'ta yazdı, 27 Ocak'ta da eşimi kaybettim. O gün toplantıya gitseydim benim kollarımda ölecekti belki de. Normalde Şafak'ın bütün toplantılarına da giderdim. Ama o gün gitmedim.

Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

Son zamanlarında nasıldı peki Şafak Bey?
Çok iyiydi. Mutluydu. Şafak ölmeden bir-iki hafta önce tehditler alıyordu ama korkmuyordu. Şafak'ın rahmetli olduğu gün normalde biz Bodrum'a gidecektik. Kızların tatili uzayınca gidemedik. Kaderimiz böyleymiş. Katiller "Şafak bize küfür etti" diyor ama Şafak asla küfür eden biri değildi.

Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! Bu ilişkide kandırılan taraf bendim

Eşiniz için varlıklı bir işadamı algısı vardı, öyle değil miydi?
Evet. İyi bir iş adamıydı. Ama varlıklı diye tanımlamak doğru değil. 'Ece zengin bir adamla evlendi' diyorlardı. Bu gerçeği yansıtmıyor. Biz tüm masrafları bölüşüyorduk. Benim evimde oturuyorduk zaten. Söylendiği gibi varlıklı olsa zaten benim evimde oturmazdık. Şafak'ın taşınmaz mülkü çoktu. Şafak hem ailesine hem de çevresine maddi olarak bakıyordu. Ben ise maddi olarak ondan beklenti içinde hiçbir zaman olmadım.

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