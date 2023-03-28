Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Duruşma gününde isyan etti: Cinayeti canlı canlı izledik!

Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 12:42

Sunucu Ece Erken'in Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz yıl, 27 Ocak günü ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmüştü. Eşini genç yaşta kaybetmenin acısını yaşayan Ece Erken, yine bir duruşma gününde sitem dolu bir paylaşımda bulundu. "Ben ve tüm Türkiye eşimin katledilişini, tasarlanarak cinayete kurban gitmesini canlı canlı izledik" diyen Erken, sabah saatlerinde adliyeye geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatına kaybetmesine ilişkin yargılamaya bugün de devam edildi. İşte detaylar...