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Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 12:42

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Duruşma gününde isyan etti: Cinayeti canlı canlı izledik!

Sunucu Ece Erken'in Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz yıl, 27 Ocak günü ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmüştü. Eşini genç yaşta kaybetmenin acısını yaşayan Ece Erken, yine bir duruşma gününde sitem dolu bir paylaşımda bulundu. "Ben ve tüm Türkiye eşimin katledilişini, tasarlanarak cinayete kurban gitmesini canlı canlı izledik" diyen Erken, sabah saatlerinde adliyeye geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatına kaybetmesine ilişkin yargılamaya bugün de devam edildi. İşte detaylar...

DHA
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Duruşma gününde isyan etti: Cinayeti canlı canlı izledik!

Bakırköy'de Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak günü ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin olayın davasının görülmesine devam ediliyor. Sunucu Ece Erken eşi, Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasının bugünkü duruşması katılmak için Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Duruşma gününde isyan etti: Cinayeti canlı canlı izledik!

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy'de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Duruşma gününde isyan etti: Cinayeti canlı canlı izledik!

20 sanıklı dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Sunucu Ece Erken davaya katılmak için avukatlarıyla beraber Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Duruşma gününde isyan etti: Cinayeti canlı canlı izledik!

Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma katılmak için avukatlarıyla birlikte erken saatlerde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Ece Erken gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Yargılama bugün devam edilecek.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Duruşma gününde isyan etti: Cinayeti canlı canlı izledik!

Ayrıca Ece Erken, Bakırköy Adliyesi'ndeki duruşma öncesi sosyal medya hesabında eşi ile fotoğrafını paylaştı.

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