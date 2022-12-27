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Haberler Galeri Ece Erken'in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçti! "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna Ece Erken'in oğlu Eymen'den yanıt!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 07:56

Ece Erken'in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçti! "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna Ece Erken'in oğlu Eymen'den yanıt!

Ünlü sunucu Ece Erken, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı bir saldırıda kaybetmişti. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, işine ve oğluna sımsıkı sarıldı. Oğlu Eymen ile bol bol zaman geçiren Ece Erken son olarak bir AVM'nin eğlence merkezinde görüntülendi. Ece Erken ile oğlu Eymen eğlence sonrası gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Ece Erken'in oğlu Eymen'in sevimli halleri ilgi odağı olurken, Eymen'den gazetecilerin "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna da yanıt geldi. Ece Erken'in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçmiş...

Ece Erken’in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçti! Büyüyünce ne olmak istersin? sorusuna Ece Erken’in oğlu Eymen’den yanıt!

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acısı ile sarsılmış zor günler geçirmişti.

Ece Erken’in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçti! Büyüyünce ne olmak istersin? sorusuna Ece Erken’in oğlu Eymen’den yanıt!

Yaşadığı büyük acıyı geride bırakmaya çalışan Ece Erken, işine ve oğluna sımsıkı sarıldı.

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Ece Erken’in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçti! Büyüyünce ne olmak istersin? sorusuna Ece Erken’in oğlu Eymen’den yanıt!

Sosyal medya paylaşımlarıyla hayata kaldığı yerden devam etmeye çalıştığını gösteren Ece Erken bir süredir uzak olduğu ekranlara da geri dönmüştü.

Ece Erken’in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçti! Büyüyünce ne olmak istersin? sorusuna Ece Erken’in oğlu Eymen’den yanıt!

Ece Erken, yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından yaralarını oğlu Eymen ile sardı.

Ece Erken’in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçti! Büyüyünce ne olmak istersin? sorusuna Ece Erken’in oğlu Eymen’den yanıt!

Oğlu Eymen ile bol bol zaman geçiren Ece Erken son olarak bir AVM'nin eğlence merkezinde görüntülendi.

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