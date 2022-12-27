Ece Erken'in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçti! "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna Ece Erken'in oğlu Eymen'den yanıt!

Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 07:56

Ünlü sunucu Ece Erken, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı bir saldırıda kaybetmişti. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, işine ve oğluna sımsıkı sarıldı. Oğlu Eymen ile bol bol zaman geçiren Ece Erken son olarak bir AVM'nin eğlence merkezinde görüntülendi. Ece Erken ile oğlu Eymen eğlence sonrası gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Ece Erken'in oğlu Eymen'in sevimli halleri ilgi odağı olurken, Eymen'den gazetecilerin "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna da yanıt geldi. Ece Erken'in oğlu Eymen şimdiden mesleğini seçmiş...