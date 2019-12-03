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  • EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'sı eşi ile aynı dizide!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine bomba gibi bir bölümle izleyicisi ile buluşacak. 2 Aralık 2019 Salı akşamı yayınlanacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 150. bölümünde içlerindeki hain açığa çıkıyor. Başarılı oyuncu kadarosu ile gönülleri feth eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ünü ülke sınırlarını aştı. 'nun güçlü kadın oyuncuları da oldukça konuşuluyor bunlardan biri de karakterindeki . Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu hakkındaki merak edilenler oldukça çok. Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu sosyal medyada aratılan ünlü isimlerden. Peki, ? Kaç yaşında ve nereli? Ömür Façalı kim? 1983 doğumludur. 36 yaşındaki oyuncuyu merak edip aratanların karşısına oldukça şaşırdıkları bil bilgi çıkıyor. Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide oynuyor. Nur isminde bir de kızı olan güzel oyuncu 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizi ile sektöre girmiştir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 07:46 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 08:07
EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine bomba gibi bir bölümle izleyicisi ile buluşacak. 2 Aralık 2019 Salı akşamı yayınlanacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 150. bölümünde içlerindeki hain açığa çıkıyor. Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar. Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir. Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır. Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır. Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu düşünen masa üyeleri ise nasıl bir yanılgı içinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulanacaktır.

Başarılı oyuncu kadarosu ile gönülleri feth eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ünü ülke sınırlarını aştı.

EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

'nun güçlü kadın oyuncuları da oldukça konuşuluyor bunlardan biri de karakterindeki . Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu hakkındaki merak edilenler oldukça çok. Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu sosyal medyada aratılan ünlü isimlerden. Peki, ? Kaç yaşında ve nereli? Ömür Façalı kim? 1983 doğumludur. 36 yaşındaki oyuncuyu merak edip aratanların karşısına oldukça şaşırdıkları bil bilgi çıkıyor. Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide oynuyor. Nur isminde bir de kızı olan güzel oyuncu 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizi ile sektöre girmiştir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

ERCAN - NAZAN KESAL

EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!
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EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!
EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

HAYFA SAFİ TULUN

EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!
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