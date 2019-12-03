EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine bomba gibi bir bölümle izleyicisi ile buluşacak. 2 Aralık 2019 Salı akşamı yayınlanacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 150. bölümünde içlerindeki hain açığa çıkıyor. Başarılı oyuncu kadarosu ile gönülleri feth eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ünü ülke sınırlarını aştı. EDHO'nun güçlü kadın oyuncuları da sosyal medyada oldukça konuşuluyor bunlardan biri de Ömür Façalı karakterindeki Ceren Benderlioğlu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu hakkındaki merak edilenler oldukça çok. Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu sosyal medyada aratılan ünlü isimlerden. Peki, Ceren Benderlioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? EDHO Ömür Façalı kim? EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu 1983 İstanbul doğumludur. 36 yaşındaki oyuncuyu merak edip aratanların karşısına oldukça şaşırdıkları bil bilgi çıkıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide oynuyor. Nur isminde bir de kızı olan güzel oyuncu 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizi ile sektöre girmiştir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...