EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri 2 yaşında! Pelin Akil'in duygusal paylaşımında Alin ve Lina sevimli halleri ile ilgi odağı oldu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Bahar karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Ali ve Lina adında ikiz kızları olan Pelin Akil ve Anıl Altan, mutlu yuvalarıyla sosyal medyanın gözde çiftleri arasında yer alıyor. Pelin Akil-Anıl Altan çifti, 2 yaşına basan kızları Alin ve Lina'nın doğum gününü kutladı, o anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Akil, "Şükürler olsun" derken, Altan ise, "Sağlıkla dolu yıllarımız olsun" diyerek kızlarının yeni yaşını kutladı.