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Haberler Galeri EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri 2 yaşında! Pelin Akil'in duygusal paylaşımında Alin ve Lina sevimli halleri ile ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 09:26

EDHO'nun Bahar'ı 'in ikizleri 2 yaşında! 'in duygusal paylaşımında ve sevimli halleri ile ilgi odağı oldu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Bahar karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu , 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Ali ve adında ikiz kızları olan ve Anıl Altan, mutlu yuvalarıyla sosyal medyanın gözde çiftleri arasında yer alıyor. Pelin Akil-Anıl Altan çifti, 2 yaşına basan kızları ve Lina'nın doğum gününü kutladı, o anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Akil, "Şükürler olsun" derken, Altan ise, "Sağlıkla dolu yıllarımız olsun" diyerek kızlarının yeni yaşını kutladı.

EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri 2 yaşında! Pelin Akil'in duygusal paylaşımında Alin ve Lina sevimli halleri ile ilgi odağı oldu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Bahar karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu , 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan ile nikah masasına oturmuştu.

EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri 2 yaşında! Pelin Akil'in duygusal paylaşımında Alin ve Lina sevimli halleri ile ilgi odağı oldu...

Evliliklerinden Ali ve adında ikiz kızları olan ve , mutlu yuvalarıyla sosyal medyanın gözde çiftleri arasında yer alıyor.

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EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri 2 yaşında! Pelin Akil'in duygusal paylaşımında Alin ve Lina sevimli halleri ile ilgi odağı oldu...

ile Altan'ın kızları Alin ve , 2 yaşına bastı.

EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri 2 yaşında! Pelin Akil'in duygusal paylaşımında Alin ve Lina sevimli halleri ile ilgi odağı oldu...

Sürpriz bir parti organize eden ikili, kızlarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından da kutladı.

EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri 2 yaşında! Pelin Akil'in duygusal paylaşımında Alin ve Lina sevimli halleri ile ilgi odağı oldu...

ve ile birlikte objektif karşısına geçen çift, adeta mutluluklarını gözler önüne serdi.

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