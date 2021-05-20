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Haberler Galeri Ekin Türkmen güneşin tadını çıkardı! Beyaz bikinisiyle böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 07:57 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 07:59

güneşin tadını çıkardı! Beyaz bikinisiyle böyle görüntülendi!

'' ve 'Küçük Kadınlar' dizileriyle tanınan , 17 günlük tam kapanma sonrası ailesiyle birlikte 'te bir apart daire tuttu. Geçtiğimiz günlerde 'nda yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenen oyuncu Ekin Türkmen, bu kez de beyaz bikinisiyle objektiflere yakalandı. Türkmen, gün boyu balkonda güneşlendi. Bir süredir ekranlarda olmayan Ekin Türkmen, bunun nedenini "Benim için rol önemli. Kadınlara biraz süs bebeği gibi duran roller yazılıyor" olarak açıklamıştı.

Ekin Türkmen güneşin tadını çıkardı! Beyaz bikinisiyle böyle görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde 'nda yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenen oyuncu , önceki gün ailesiyle birlikte 'te objektiflere takıldı.

Ekin Türkmen güneşin tadını çıkardı! Beyaz bikinisiyle böyle görüntülendi!

'' ve 'Küçük Kadınlar' dizileriyle tanınan , 17 günlük tam kapanma sonrası ailesiyle birlikte 'te bir apart daire tuttu.

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Ekin Türkmen güneşin tadını çıkardı! Beyaz bikinisiyle böyle görüntülendi!

Milliyet'in haberine göre; Bir süredir ekranlarda olmayan, bunun nedenini "Benim için rol önemli. Kadınlara biraz süs bebeği gibi duran roller yazılıyor" olarak açıklayan Türkmen, gün boyu balkonda güneşlendi.

Ekin Türkmen güneşin tadını çıkardı! Beyaz bikinisiyle böyle görüntülendi!

Bir yandan aparta yerleşmeye çalışan 36 yaşındaki oyuncu, nevresimleri balkonda havalandırıp, marketten sipariş verdi.

Ekin Türkmen güneşin tadını çıkardı! Beyaz bikinisiyle böyle görüntülendi!

'teki tatilcilerin kendisini fark edip balkona bakması üzerine rahatsız olan , pareosunu üzerine geçirdi.

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