Ekin Türkmen güneşin tadını çıkardı! Beyaz bikinisiyle böyle görüntülendi!

'Ekmek Teknesi' ve 'Küçük Kadınlar' dizileriyle tanınan Ekin Türkmen, 17 günlük tam kapanma sonrası ailesiyle birlikte Bodrum Gümüşlük'te bir apart daire tuttu. Geçtiğimiz günlerde Rumelihisarı'nda yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenen oyuncu Ekin Türkmen, bu kez de beyaz bikinisiyle objektiflere yakalandı. Türkmen, gün boyu balkonda güneşlendi. Bir süredir ekranlarda olmayan Ekin Türkmen, bunun nedenini "Benim için rol önemli. Kadınlara biraz süs bebeği gibi duran roller yazılıyor" olarak açıklamıştı.