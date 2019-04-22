Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil'in şaşırtan değişimi!

'nin Jale'si 'in şaşırtan değişimi!

dizisi bir döneme damga vurmuştu. Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan) , (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) ,Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı. Esin Cinvagil de bu genç oyunculardan biriydi. Jale karakteriyle çok sevilen güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise çok şaşırttı.

Giriş Tarihi: 22.04.2019 07:27 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 10:42
Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil'in şaşırtan değişimi!

İŞTE ESİN CİVANGİL VE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN YILLAR ÖNCE VE SONRAKİ HALLERİ!

Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil'in şaşırtan değişimi!

YALÇIN AVŞAR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil'in şaşırtan değişimi!

ALEV ORALOĞLU

Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil'in şaşırtan değişimi!

OYA AYDOĞAN

Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil'in şaşırtan değişimi!

ADİLE NAŞİT

Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil'in şaşırtan değişimi!

MAHMUT HEKİMOĞLU

Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil'in şaşırtan değişimi!

ESRA AKKAYA

BİZE ULAŞIN