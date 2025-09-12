Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…
Giriş Tarihi: 12.09.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:46

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Ekranların en karizmatik ve güçlü isimlerinden biri… Rol aldığı her dizi ve filmde unutulmaz karakterlere hayat veren bu ünlü isim, sadece yeteneğiyle değil, hayat hikâyesi ve başarılarıyla da herkesi etkilemeyi başarıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun nereli olduğunu öğrendiğinizde, ekran karşısındaki duruşunun neden bu kadar etkileyici olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. İşte o inanılmaz bilgi...

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Nüfus kaydında doğum tarihi 10 Nisan 1974 olarak geçmektedir.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Ailesinin kökeni Akkoyunlu Devleti'nin Bozulus Türkmenleri'nden Tabanlı aşiretine dayanır. Bu bağ, onun Anadolu'nun köklü Türkmen geleneğinin bir temsilcisi olduğunu gösterir.

Dedesi, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişinde Balâ'da karşılayan ve evinde misafir eden isimler arasında yer almıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Babası Mustafa, annesi ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesi İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük ferdi olan Kenan, çocukluğunu 12 yaşına kadar köyünde geçirdi. Ortaokul ve liseyi Ankara'da teyzesinin yanında, yükseköğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamladı.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

1997'de Best Model of Turkey yarışmasını kazandı, aynı yıl Türkiye'yi temsil ettiği Best Model of the World'de birinci oldu.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Bu başarı, oyunculuk yolunu açtı. Deli Yürek, Ezel ve Karadayı dizilerinde canlandırdığı mert ve adalet arayışındaki karakterlerle büyük popülerlik kazandı.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

PEKİ TÜRKAN ŞORAY'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkan Şoray'ın sanat yolculuğu kadar kökenine dair bilinmeyenler de merak konusu oluyor. Sinemanın en çok film çeken kadın oyuncularından biri olan ve yıllar içinde adından söz ettiren usta sanatçının ailesine dair bilgiler de gündeme geliyor. Şoray'ın kökeninin nereye dayandığını öğrenen hayranları, ünlü isme olan hayranlıklarını bir kez daha dile getiriyor. Zarafetiyle sinema tarihinde efsaneleşen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu detay, adeta hayranlarını şaşırtan bir keşif niteliğinde…

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

İŞTE KÖKENLERİ!

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Türk sanat müziğinin kadife sesi ve Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Emel Sayın, yıllardır sahnelerin ve sinemanın en özel isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Sanatçının kökeni ise duyanları şaşırtıyor. Her ne kadar 20 Kasım 1945'te Sivas Şarkışla'da dünyaya gelse de, Emel Sayın'ın asıl kökeni Selanik'e dayanıyor.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

1926 yılında Türkiye'ye göç eden muhacir ailesi, daha sonra Lüleburgaz Celaliye'ye yerleşmişti. Babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde görev yapması nedeniyle Sivas'ta doğan Sayın, ailenin dört kızından en büyüğü olarak hayat yolculuğuna başladı.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan sanatçı, 13 yaşında Arif Sami Toker'den dersler alarak ilk adımlarını attı. Ardından Münir Nurettin Selçuk ve Alis Rosenthal gibi değerli hocalardan eğitim görerek sanat hayatını şekillendirdi.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Henüz 17 yaşında sahneye çıkan Sayın, kısa sürede "Ses Kraliçesi" unvanını kazanarak Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Bugün Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi olan Emel Sayın, hem sesi hem de beyaz perdedeki unutulmaz filmleriyle kültürel mirasımızın en değerli sanatçılarından biri olmaya devam ediyor.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…
TÜM TÜRKİYE'NİN HAFİZE ANA'SI ADİLE NAŞİT'İN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
17 Haziran 1930'da doğan usta oyuncu, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Babası ünlü tiyatrocu Naşit Özcan, annesi ise tiyatro sanatçısı Amelya Hanım'dı.
Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Küçük yaşta sahneye adım atan Adile Naşit, tiyatrodan televizyona, sinemadan çocuk programlarına kadar uzanan geniş bir kariyerin altına imza attı.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Hababam Sınıfı'ndaki "Hafize Ana" rolüyle hafızalara kazınan sanatçı, "Neşeli Günler", "Tosun Paşa" ve "Süt Kardeşler" gibi filmlerde de unutulmaz performanslar sergiledi. Sadece oyunculuğuyla değil, "Uykudan Önce" programında çocuklara anlattığı masallarla da nesillerin sevgilisi oldu.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılsa da, hala milyonların hafızasında ve kalbinde yaşamaya devam ediyor.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Adile Naşit'in pek bilinmeyen bir yönü ise kökenidir. İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sanatçının babası da İstanbul doğumlu. Annesi ise Ermeni kökenli.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ!

Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı.

Ekranların en yakışıklı jönü! Kenan İmirzalıoğlu’nun nereli olduğuna inanamayacaksınız: Meğer kökenleri yüzlerce yıllık…

Bugün milyonlarca hayranı, onu Malkoçoğlu, Battal Gazi ve daha nice kahraman rolleriyle hatırlıyor. Ama az bilinen bu detay, usta ismin nereden gelip nasıl bir miras taşıdığını gösteriyor.