Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
09:56
Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetmişti! 'Halen yas dönemindeyim!'
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etmişti. Cengiz Karlı, geçtiğimiz Ocak ayında tutuklu olarak bulunduğu Tokat cezaevinde hayatını kaybetmişti. Cengiz Karlı'nın yaşamını yitirmesiyle tarifsiz bir acı yaşayan Elif Karlı, son olarak Bebek'te görüntülendi. Elif Karlı, muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.