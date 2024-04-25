Elif Karlı’nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetmişti! ’Halen yas dönemindeyim!’

"ÇOK SUÇLADIĞIM OLDU"

Geçtiğimiz sene eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Karlı, "Müziğe kendinizi motive etmek zor oldu mu?" sorusuna ise şu yanıtları verdi:

Müziğe motive asla zor olmadı ama diğer kalan hayatımdaki hepsi zor oldu. Hayatımdaki adaptasyon zor oldu. Cezaevine girmesi zaten bizi üzdü. Orada vefat etmesi ailelerimizi oldukça hırpaladı. Halen yas dönemindeyim. Bazen kadınlardan ufak tefek olumsuzluklar alıyorum ama her sabah ağladığımı göstersem, 'Her gün ağladın' diyecekler. Cengiz ömür boyu benliğimden ve aklımdan çıkmayacak. 30 senedir evliydim. Bir gecede bütün hayallerim ve planlarım değişti. Hayatımda sadece müzik ve çocuklar var. Müzik ve sahne iyileştirdi. Ercan Saatçi, Hakan Altun ve Yıldız Tilbe, bana sarıldı. Demet Akalın evime kadar geldi. Gelmeyeni ise affetmedim. Düğüne herkes değil ama cenazeye gelinmeli.