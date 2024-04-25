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Haberler Galeri Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetmişti! 'Halen yas dönemindeyim!'
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:56

Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetmişti! 'Halen yas dönemindeyim!'

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etmişti. Cengiz Karlı, geçtiğimiz Ocak ayında tutuklu olarak bulunduğu Tokat cezaevinde hayatını kaybetmişti. Cengiz Karlı'nın yaşamını yitirmesiyle tarifsiz bir acı yaşayan Elif Karlı, son olarak Bebek'te görüntülendi. Elif Karlı, muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Elif Karlı’nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetmişti! ’Halen yas dönemindeyim!’

Elif Karlı'nın 30 yıllık hayat arkadaşi Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti.

Elif Karlı’nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetmişti! ’Halen yas dönemindeyim!’

Eşinin vefatıyla yıkılan Elif Karlı, geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin 'Çat Kapı' eserini yeniden yorumlamıştı.

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Elif Karlı’nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetmişti! ’Halen yas dönemindeyim!’

'MÜZİK VE SAHNE İYİLEŞTİRDİ'

Elif Karlı, Bebek'te objektiflere yansıdı. 'Çat Kapı' eseriyle ilgili konuşan şarkıcı, "Yıldız Tilbe parçası... Yıldız Tilbe'yi şarkı için aradığımda, 'Bütün eserlerim sana feda olsun. Bir Yıldız Tilbe albümü yapabilirsiniz. Hepsi hediye sana' dedi. İzlenme oranları çok güzel. Organik gidiyor izlenme zaten ondan yanayım. Çok güzel yorumlar geldi. Yaşadığım acıdan dolayı içten okuduğumu söylüyorlar. Bu şarkı Cengiz cezaevindeyken, 'Ben bu şarkıyı çıkarayım' dedim. 'Çat Kapı' geldi sen gelemedin diye yazmıştım" açıklamasında bulundu.

Elif Karlı’nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetmişti! ’Halen yas dönemindeyim!’

"ÇOK SUÇLADIĞIM OLDU"

Geçtiğimiz sene eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Karlı, "Müziğe kendinizi motive etmek zor oldu mu?" sorusuna ise şu yanıtları verdi:

Müziğe motive asla zor olmadı ama diğer kalan hayatımdaki hepsi zor oldu. Hayatımdaki adaptasyon zor oldu. Cezaevine girmesi zaten bizi üzdü. Orada vefat etmesi ailelerimizi oldukça hırpaladı. Halen yas dönemindeyim. Bazen kadınlardan ufak tefek olumsuzluklar alıyorum ama her sabah ağladığımı göstersem, 'Her gün ağladın' diyecekler. Cengiz ömür boyu benliğimden ve aklımdan çıkmayacak. 30 senedir evliydim. Bir gecede bütün hayallerim ve planlarım değişti. Hayatımda sadece müzik ve çocuklar var. Müzik ve sahne iyileştirdi. Ercan Saatçi, Hakan Altun ve Yıldız Tilbe, bana sarıldı. Demet Akalın evime kadar geldi. Gelmeyeni ise affetmedim. Düğüne herkes değil ama cenazeye gelinmeli.

Elif Karlı’nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetmişti! ’Halen yas dönemindeyim!’

Şarkıcı, "Kırgınlıklarınız oldu mu?" sorusuna, "Sanat camiasından da var. Gelen başım üstüne... Aylarca bekledim. Çok suçladığım oldu ama meğer aramışlar, evdekiler söylemedi. İki tane yetişkin çocuğumuz var. Birbirimize sarıldık" cevabını verdi.

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