Emre Altuğ’dan ’aşk’ itirafı geldi! ’Hayatımda biri var’

Şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün Zekeriyaköy'de görüntülendi. Muhabirler ile sohbet eden oyuncu- şarkıcı, "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Siz göremiyorsunuz, bugün o gün değil, bir şey açıklamak için henüz erken.