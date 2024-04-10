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Giriş Tarihi: 10.04.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 08:15

Emre Altuğ'dan 'aşk' itirafı geldi! 'Hayatımda biri var'

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 tarihinde evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015 yılında boşanan çift o tarihten itibaren farklı isimlerle anıldı. Emre Altuğ, basın mensuplarının "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Emre Altuğ’dan ’aşk’ itirafı geldi! ’Hayatımda biri var’

Şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün Zekeriyaköy'de görüntülendi. Muhabirler ile sohbet eden oyuncu- şarkıcı, "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Siz göremiyorsunuz, bugün o gün değil, bir şey açıklamak için henüz erken.

Emre Altuğ’dan ’aşk’ itirafı geldi! ’Hayatımda biri var’

Ama birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, gerektiği zaman açıklarım" diye yanıt vererek hayatında biri olduğunu ilk kez açıkladı.

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Emre Altuğ’dan ’aşk’ itirafı geldi! ’Hayatımda biri var’

Ünlü sanatçı, bayram planlarıyla ilgili de "Ben çalışıyorum, çocuklar ve anneleri İzmir'e gittiler, ben de çarşamba günü iki gün yanlarında olacağım" diye konuştu.

Emre Altuğ’dan ’aşk’ itirafı geldi! ’Hayatımda biri var’
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Emre Altuğ’dan ’aşk’ itirafı geldi! ’Hayatımda biri var’
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