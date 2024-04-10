Giriş Tarihi: 10.04.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
08:15
Emre Altuğ'dan 'aşk' itirafı geldi! 'Hayatımda biri var'
Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 tarihinde evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015 yılında boşanan çift o tarihten itibaren farklı isimlerle anıldı. Emre Altuğ, basın mensuplarının "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.