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Haberler Galeri En İyi Arkadaşım'da Cino'nun dostu Barış değişimi ile 'Yıllar acımamış' dedirtti! Bir dönemin çocuk oyuncusu Yılsu Sarper tanınmaz halde...
Giriş Tarihi: 02.10.2021 07:03 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 07:04

En İyi Arkadaşım'da Cino'nun dostu Barış değişimi ile 'Yıllar acımamış' dedirtti! Bir dönemin çocuk oyuncusu Yılsu Sarper tanınmaz halde...

Bir dönemin fantastik dizilerinden En İyi Arkadaşım bir çok ünlü oyuncuyu bir araya getirmişti. Hamdi Alkan'ın Cino karakterine hayat verdiği En İyi Arkadaşım dizisinin Barış'ı Yılsu Sarper dönemin yakışıklılığı ile dikkat çeken çocuk oyuncularından olmuştu. Şimdilerde 30 yaşında olan En İyi Arkadaşım'ın Barış'ı Yılsu Sarper ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Son hali ile dikkat çeken Yılsu Sarper'in değişimi sosyal medyaya damga vurdu. İşte En İyi Arkadaşım'ın Barış'ı Yılsu Sarper'in son hali...

En İyi Arkadaşım’da Cino’nun dostu Barış değişimi ile ’Yıllar acımamış’ dedirtti! Bir dönemin çocuk oyuncusu Yılsu Sarper tanınmaz halde...

Bir dönemin fantastik dizilerinden En İyi Arkadaşım bir çok ünlü oyuncuyu bir araya getirmişti.

En İyi Arkadaşım’da Cino’nun dostu Barış değişimi ile ’Yıllar acımamış’ dedirtti! Bir dönemin çocuk oyuncusu Yılsu Sarper tanınmaz halde...

Hamdi Alkan'ın Cino karakterine hayat verdiği En İyi Arkadaşım dizisinin Barış'ı Yılsu Sarper dönemin yakışıklılığı ile dikkat çeken çocuk oyuncularından olmuştu.

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En İyi Arkadaşım’da Cino’nun dostu Barış değişimi ile ’Yıllar acımamış’ dedirtti! Bir dönemin çocuk oyuncusu Yılsu Sarper tanınmaz halde...

Şimdilerde 30 yaşında olan En İyi Arkadaşım'ın Barış'ı Yılsu Sarper ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

En İyi Arkadaşım’da Cino’nun dostu Barış değişimi ile ’Yıllar acımamış’ dedirtti! Bir dönemin çocuk oyuncusu Yılsu Sarper tanınmaz halde...

Son hali ile dikkat çeken Yılsu Sarper'in değişimi sosyal medyaya damga vurdu. İşte En İyi Arkadaşım'ın Barış'ı Yılsu Sarper'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların değişimleri...

En İyi Arkadaşım’da Cino’nun dostu Barış değişimi ile ’Yıllar acımamış’ dedirtti! Bir dönemin çocuk oyuncusu Yılsu Sarper tanınmaz halde...
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