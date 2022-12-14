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Haberler Galeri En Son Babalar Duyar'ın mavi saçlı kızı Defne kayıptı... Oyuncu Burçak Işımer yıllar sonra ortaya çıktı, bakın ne iş yapıyor!
Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 11:38

En Son Babalar Duyar'ın mavi saçlı kızı Defne kayıptı... Oyuncu Burçak Işımer yıllar sonra ortaya çıktı, bakın ne iş yapıyor!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran En Son Babalar Duyar oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de En Son Babalar Duyar'ın asi kızı Defne. Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizinde aykırı görünümü, çılgın saçlarıyla dikkat çeken Defne karakterine hayat veren Burçak Işımer uzun zamandır ortalarda gözükmüyordu. Şimdilerde 46 yaşında olan Burçak Işımer bambaşka bir iş yapıyor. İşte mavi saçlarıyla hafızalara kazınan En Son Babalar Duyar'ın Defne'si Burçak Işımer'in son hali...

En Son Babalar Duyar’ın mavi saçlı kızı Defne kayıptı... Oyuncu Burçak Işımer yıllar sonra ortaya çıktı, bakın ne iş yapıyor!

Televizyon tarihinin mavi saçlı marjinal kızıydı Defne bir zamanlar. İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi En Son Babalar Duyar'da Defne karakterine hayat veren Burçak Işımer, bir neslin aklına mavi saçlarıyla kazındı. Peki En Son Babalar Duyar'ın asi kızı Defne şimdi ne yapıyor?

En Son Babalar Duyar’ın mavi saçlı kızı Defne kayıptı... Oyuncu Burçak Işımer yıllar sonra ortaya çıktı, bakın ne iş yapıyor!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor.

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En Son Babalar Duyar’ın mavi saçlı kızı Defne kayıptı... Oyuncu Burçak Işımer yıllar sonra ortaya çıktı, bakın ne iş yapıyor!

Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran En Son Babalar Duyar oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de En Son Babalar Duyar'ın asi kızı Defne.

En Son Babalar Duyar’ın mavi saçlı kızı Defne kayıptı... Oyuncu Burçak Işımer yıllar sonra ortaya çıktı, bakın ne iş yapıyor!

Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizinde aykırı görünümü, çılgın saçlarıyla dikkat çeken Defne karakterine hayat veren Burçak Işımer uzun zamandır ortalarda görünmüyordu.

En Son Babalar Duyar’ın mavi saçlı kızı Defne kayıptı... Oyuncu Burçak Işımer yıllar sonra ortaya çıktı, bakın ne iş yapıyor!

Şimdilerde 46 yaşında olan Burçak Işımer bambaşka bir iş yapıyor. İşte mavi saçlarıyla hafızalara kazınan En Son Babalar Duyar'ın Defne'si Burçak Işımer'in son hali...

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