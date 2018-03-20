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En ünlü melez Türkler

Giriş Tarihi: 20.03.2018 20:18
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En ünlü melez Türkler
En ünlü melez Türkler

Annesi ya da babasından biri Türk olan ünlü isimlerin bazılarını çok iyi tanısakta bazılarının bu durumundan haberimiz yok. İşte o ünlüler...

2008'de güzelliğini birincikle taçlandıran Leyla Lydia Tuğutlu Almanya Berlin doğumlu.

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En ünlü melez Türkler
En ünlü melez Türkler

27 yaşındaki oyuncu Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı.

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En ünlü melez Türkler
En ünlü melez Türkler

27 yaşındaki oyuncu Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı.

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En ünlü melez Türkler
En ünlü melez Türkler

İstanbul doğumlu genç oyuncu 'ün annesi kökenli, babası ise Çerkes kökenli.

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En ünlü melez Türkler
En ünlü melez Türkler
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En ünlü melez Türkler
En ünlü melez Türkler

Britanyalı aktris Ayşe Tezel'in Babası Türk, annesi ise Yeni Zelandalı.

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En ünlü melez Türkler
En ünlü melez Türkler
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