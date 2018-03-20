En ünlü melez Türkler

Annesi ya da babasından biri Türk olan ünlü isimlerin bazılarını çok iyi tanısakta bazılarının bu durumundan haberimiz yok. İşte o ünlüler... Miss Turkey 2008'de güzelliğini birincikle taçlandıran Leyla Lydia Tuğutlu Almanya Berlin doğumlu. 27 yaşındaki oyuncu Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı. 27 yaşındaki oyuncu Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı. İstanbul doğumlu genç oyuncu Neslihan Atagül'ün annesi Beyaz Rusya kökenli, babası ise Çerkes kökenli. Britanyalı aktris Ayşe Tezel'in Babası Türk, annesi ise Yeni Zelandalı.