En ünlü melez Türkler

Annesi ya da babasından biri Türk olan ünlü isimlerin bazılarını çok iyi tanısakta bazılarının bu durumundan haberimiz yok. İşte o ünlüler...



Miss Turkey 2008'de güzelliğini birincikle taçlandıran Leyla Lydia Tuğutlu Almanya Berlin doğumlu.