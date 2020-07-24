Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarına anlamlı çağrı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, iki gün sonra 41 yaşına basacak. Düzyatan, kendisine hediye gönderecek hayranlarından anlamlı bir istekte bulundu. Ünlü oyuncu, doğum günü için Türk Kanser Derneği'nde bir bağış kampanyası başlattı. Düzyatan, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi: 'Bu sene doğum günüm için Türk Kanser Derneği'nde bir bağış kampanyası açtım. Bana gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara umut olmalarını istiyorum. Kampanya, doğum günü tarihim olan 26 Temmuz'a kadar açık kalacak. Kampanya linkine profilimden ulaşabilirsiniz. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimle...' İşte, bazı ünlülerin yaşları... MÜGE ANLI 19 Aralık 1973 DEFNE SAMYELİ 17 Mart 1972 BENGÜ 2 Nisan 1979