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'dan hayranlarına anlamlı çağrı

Ünlü oyuncu , iki gün sonra 41 yaşına basacak. Düzyatan, kendisine hediye gönderecek hayranlarından anlamlı bir istekte bulundu.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 22:23
Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarına anlamlı çağrı

Ünlü oyuncu, doğum günü için Türk Kanser Derneği'nde bir bağış kampanyası başlattı. Düzyatan, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarına anlamlı çağrı

"Bu sene doğum günüm için Türk Kanser Derneği'nde bir bağış kampanyası açtım. ⁣Bana gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara umut olmalarını istiyorum.

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Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarına anlamlı çağrı

Kampanya, doğum günü tarihim olan 26 Temmuz'a kadar açık kalacak.⁣ Kampanya linkine profilimden ulaşabilirsiniz. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum.

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarına anlamlı çağrı

Hepinize sevgilerimle..."

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarına anlamlı çağrı

İşte, bazı ünlülerin yaşları...

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Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarına anlamlı çağrı

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Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarına anlamlı çağrı

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