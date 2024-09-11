Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
14:55
Engincan Ural'dan eşi Merve Ural'ın yeni yaşında romantik kutlama... Sibel Can da biricik gelininin doğum gününü unutmadı!
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural uzun süre aşk yaşadığı sevgilisi Merve Kaya ile 2022 yılında hayatını birleştirmişti. Evlilikleri hakkında uzun sürmez yorumları yapılsa da genç çift herkesi yanılttı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seven Engincan Ural ile Merve Ural'dan henüz bebek müjdesi de gelmedi. Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Sibel Can gelinini de bir o kadar seviyor. Sibel Can son olarak gelini Merve Ural'ın doğum gününü paylaştığı kare ile kutladı. Engincan Ural da eşi ile düğün karelerini paylaşarak kutlama yaptı.