TOM SİZMORE KİMDİR

Tom Sizemore, 29 Kasım 1961'de ABD'de dünyaya geldi. 80'li yıllarda oyunculuk yapmak üzere New York'a taşındı. Sizmore'un ilk başarısı 1989 yılında Oliver Stone'un en iyi film adayı "Born on the Fourth of July" filmindeki rolü oldu.