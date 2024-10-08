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Haberler Galeri Erdinç Acar'ın eski eşi Hande Demir'e mekan çıkışı kıskançlık dayağı! Eşini o paylaşımda görünce...
Giriş Tarihi: 08.10.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 07:07

Erdinç Acar'ın eski eşi Hande Demir'e mekan çıkışı kıskançlık dayağı! Eşini o paylaşımda görünce...

Ortaköy'deki ünlü bir mekan, hafta sonu ilginç bir kavgaya sahne oldu. Sosyetik güzel Hande Demir, eğlenmeye gittiği mekanın kapısında üç kadın tarafından tekme tokat dövüldü. Güvenlik görevlileri kavgayı zor ayırdı. Saldırının nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Üç çocuğunun babası Erdinç Acar'dan 2020'de ikinci kez boşanan Hande Demir, bu yılın başında, Öznur Yakın'ın eşi Burak Yakın ile 'samimi' dansı yüzünden çevresinden veto yemişti. Hande Demir, bu defa paylaşımında görünen erkek yüzünden dayak yedi...

BÜLENT CANKURT
Erdinç Acar’ın eski eşi Hande Demir’e mekan çıkışı kıskançlık dayağı! Eşini o paylaşımda görünce...

Sosyetik güzel Hande Demir'in, hafta sonunda, ünlü bir eğlence mekanı çıkışında üç kadının saldırısına uğradığını öğrendim. Evet, yanlış okumadınız... Mekanın kapısında bekleyen üç kadın, mekandan çıkan Hande Demir'e tekme tokat saldırmış.

Erdinç Acar’ın eski eşi Hande Demir’e mekan çıkışı kıskançlık dayağı! Eşini o paylaşımda görünce...

Kapıdaki güvenlik görevlileri, Hande Hanım'ı kadınların elinden zor almış.

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Erdinç Acar’ın eski eşi Hande Demir’e mekan çıkışı kıskançlık dayağı! Eşini o paylaşımda görünce...

Saldırının nedenini öğrenmek için biraz araştırdım. Kesin bilgi edinemedim ama dedikodular şöyle:

Erdinç Acar’ın eski eşi Hande Demir’e mekan çıkışı kıskançlık dayağı! Eşini o paylaşımda görünce...

Hande Demir, iki kız arkadaşı ve Zafer adlı bir erkek ile mekana eğlenmeye gitmiş.

Erdinç Acar’ın eski eşi Hande Demir’e mekan çıkışı kıskançlık dayağı! Eşini o paylaşımda görünce...

Hande Hanım, gecenin ortasında Zafer Bey'in de göründüğü bir paylaşım yapmış. Bu paylaşımı gören Zafer Bey'in eşi, yanına iki kadın arkadaşını alıp mekana gelmiş ve çıktığında da saldırmışlar.

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