Giriş Tarihi: 08.10.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
07:07
Erdinç Acar'ın eski eşi Hande Demir'e mekan çıkışı kıskançlık dayağı! Eşini o paylaşımda görünce...
Ortaköy'deki ünlü bir mekan, hafta sonu ilginç bir kavgaya sahne oldu. Sosyetik güzel Hande Demir, eğlenmeye gittiği mekanın kapısında üç kadın tarafından tekme tokat dövüldü. Güvenlik görevlileri kavgayı zor ayırdı. Saldırının nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Üç çocuğunun babası Erdinç Acar'dan 2020'de ikinci kez boşanan Hande Demir, bu yılın başında, Öznur Yakın'ın eşi Burak Yakın ile 'samimi' dansı yüzünden çevresinden veto yemişti. Hande Demir, bu defa paylaşımında görünen erkek yüzünden dayak yedi...