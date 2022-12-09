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Haberler Galeri Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 09.12.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 13:41

Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran, Erkan Petekkaya, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano, 18 yaşına bastı. Petekkaya, oğlunun doğum gününü kutladığı anları paylaştı. Özel hayatıyla da merak edilen Erkan Petekkaya'nın, Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Petekkaya, son olarak oğluyla yeni bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun oğlu Cem Cano'nun babasının boyunu geçtiği görüldü. Ayrıca baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu...

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano, 18 yaşına bastı. Petekkaya, oğlunun doğum gününü kutladığı anları paylaştı. Petekkaya paylaşımına, "Sevginin en güçlü hali ailedir. Mutlu huzurlu nice yaşlara canım" notunu ekledi.

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Oyuncu Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine girmiş bir yıl sonra da oğulları Cem Cano'ya kavuşmuştu. Cem Cano Petekkaya 18 yaşına bastı. Cano'nun doğum gününü ilk kutlayan ailesi oldu.

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Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

"SEVGİNİN EN GÜÇLÜ HALİ AİLEDİR"
Doğum gününde çekilen fotoğrafları paylaşan Erkan Petekkaya, "Sevginin en güçlü hali ailedir. Mutlu huzurlu nice yaşlara canım" yazarken eşi Didem Petekkaya ise "Yaş 18! Nice güzel yaşlara Cano'm" notunu düştü.

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Mutlu ailenin fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

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