Giriş Tarihi: 09.12.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 13:41

Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran, Erkan Petekkaya, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano, 18 yaşına bastı. Petekkaya, oğlunun doğum gününü kutladığı anları paylaştı. Özel hayatıyla da merak edilen Erkan Petekkaya'nın, Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Petekkaya, son olarak oğluyla yeni bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun oğlu Cem Cano'nun babasının boyunu geçtiği görüldü. Ayrıca baba-oğulun benzerliği sosyal medyaya damga vurdu...