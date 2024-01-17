Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
11:26
Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano yakışıklılığıyla sosyal medyanın dilinde! Baba-oğulun benzerliğine yorum yağdı!
Yer aldığı projelerde oyunculuğu ve karizmasıyla beğeni toplayan Erkan Petekkaya, özellikle Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kırmızı Oda, Dila Hanım gibi yapımlarla hafızalara kazındı. 53 yaşındaki yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya kariyerindeki başarısının yanı sıra aile hayatıyla da övgüleri topluyor. Didem Petekkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren sevilen oyuncu Erkan Petekkaya'nın bir de Cem Cano adını verdiği oğlu bulunuyor. Erkan Petekkaya son olarak sosyal medya hesabından oğlu Cem Cano ile karesini paylaştı. Erkan Petekkaya'nın boyunu geçen oğlu Cem Cano'nun yakışıklılığı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte benzerliklerine yorum yağan Erkan Petekkaya ile oğlu Cem Cano'nun pozu...