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Haberler Galeri Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano yakışıklılığıyla sosyal medyanın dilinde! Baba-oğulun benzerliğine yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:26

Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano yakışıklılığıyla sosyal medyanın dilinde! Baba-oğulun benzerliğine yorum yağdı!

Yer aldığı projelerde oyunculuğu ve karizmasıyla beğeni toplayan Erkan Petekkaya, özellikle Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kırmızı Oda, Dila Hanım gibi yapımlarla hafızalara kazındı. 53 yaşındaki yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya kariyerindeki başarısının yanı sıra aile hayatıyla da övgüleri topluyor. Didem Petekkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren sevilen oyuncu Erkan Petekkaya'nın bir de Cem Cano adını verdiği oğlu bulunuyor. Erkan Petekkaya son olarak sosyal medya hesabından oğlu Cem Cano ile karesini paylaştı. Erkan Petekkaya'nın boyunu geçen oğlu Cem Cano'nun yakışıklılığı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte benzerliklerine yorum yağan Erkan Petekkaya ile oğlu Cem Cano'nun pozu...

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano yakışıklılığıyla sosyal medyanın dilinde! Baba-oğulun benzerliğine yorum yağdı!

Son yıllarda özellikle kariyerinin zirvesini yaşayan Erkan Petekkayai kameraların karşısına ilk olarak 1998 yapımı Güzel Günler dizisi ile çıkmıştı. Sonrasında Aynalı Tahir ile yükselişi devam eden yakışıklı oyuncu yer aldığı dizi ve filmlerde adını her dönem duyurmayı başardı.

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano yakışıklılığıyla sosyal medyanın dilinde! Baba-oğulun benzerliğine yorum yağdı!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ali Kaptan'ı, Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya son olarak ise "O Kız" adlı dizi ile izleyiciyle buluşmuştu.

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Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano yakışıklılığıyla sosyal medyanın dilinde! Baba-oğulun benzerliğine yorum yağdı!

Yer aldığı projelerde oyunculuğu ve karizmasıyla beğeni toplayan 53 yaşındaki yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya kariyerindeki başarısının yanı sıra aile hayatıyla da övgüleri topluyor.

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano yakışıklılığıyla sosyal medyanın dilinde! Baba-oğulun benzerliğine yorum yağdı!

Didem Petekkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren sevilen oyuncu Erkan Petekkaya'nın bir de Cem Cano adını verdiği oğlu bulunuyor.

Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano yakışıklılığıyla sosyal medyanın dilinde! Baba-oğulun benzerliğine yorum yağdı!

Eşine olan aşkını her fırsatta dile getiren Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya da güzelliğiyle beğeni topluyor.

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