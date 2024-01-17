Erkan Petekkaya’nın oğlu Cem Cano yakışıklılığıyla sosyal medyanın dilinde! Baba-oğulun benzerliğine yorum yağdı!

Son yıllarda özellikle kariyerinin zirvesini yaşayan Erkan Petekkayai kameraların karşısına ilk olarak 1998 yapımı Güzel Günler dizisi ile çıkmıştı. Sonrasında Aynalı Tahir ile yükselişi devam eden yakışıklı oyuncu yer aldığı dizi ve filmlerde adını her dönem duyurmayı başardı.