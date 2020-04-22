Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2020 yarışmacısı Ersin Korkut yaşı, boyu, hayatı ve tüm merak edilenler!

Survivor 2020 sezonu tüm hızıyla devam ederken Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarının hayatı izleyicilerin merak konusu haline geliyor. Bu isimlerden bir tanesi olan Ersin Korkut boyu, yaşı, nereli olduğu gibi soruların yanıtları aranırken Hakkari doğumlu isim teyzesinin oğlu Yılmaz Erdoğan'ın desteği ile oyunculuğa adımını atmıştır. Hakkari'de taksi şoförlüğü yapan isim İstanbul'a gelerek pizzacıda çalışmıştır. Tek başına yaşam mücadelesi verirken kuzeninin pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan onu bulmuş ve yanında çalışması için çağırmıştır. Survivor'daki performansı ve kişiliği ile dikkat çeken Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersin Korkut boyu kaç?

ERSİN KORKUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bir dönemin komedi programında rol aldığı skeçlerle tanınan Ersin Korkut şimdilerde ise Survivor programındaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda kendisi ile ilgili araştırılan tüm detayları haberimizde derledik.

İşte Survivor 2020 sezonunun ünlü yarışmacısı ile ilgili detaylar!