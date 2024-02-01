Esaret’in yıldızları Cenk Torun ile Mahassine Merabet partnerliklerini anlattı: Başta çok korktum ama…

-Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat?

Mahassine Merabet: İyiyiz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Setteyiz çoğu zaman, güzel gidiyor. Mutluyuz, huzurluyuz.

-Bugün bol bol "Esaret" dizisinden bahsedeceğiz ama öncesinde ufak ufak sizleri tanımak isterim… Cenk Torun ile başlamak istiyorum. "Çılgın Bediş" dizisinin Oktay'ı olarak hafızalara kazındın. Böyle kült olmuş, hala konuşulan ve hatırlanan bir işte yer almış olmak nasıl bir duygu?

Cenk Torun: Zamanın en iyi işlerinden bir tanesi. Çok kısıtlı şartlarda çekilen işler bunlar. Çok fazla o dönemin kült işleri de yok ama tabii "Çılgın Bediş"in benim hayatımda her zaman farklı bir yeri oldu, olacak. Güzel yani, çok güzel (gülüyor).

OYUNCU OLMAK AKLIMDA YOKTU

-Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra neden bu sektöre atıldınız mı diyeyim, yoksa neden Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü okudunuz mu bilemedim…

C.T.: Benim aklımda oyuncu olmak gibi bir şey söz konusu değildi. Benim başka hayallerim vardı. Annem biliyorsunuz Türk Sanat Müziği sanatçısı benim. Bir gün okuldan eve geldim, annemin menajer arkadaşları vardı evde, sohbet ediyorlardı. Beni çağırdılar yanlarına dediler ki, "Cenk yeni bir kız çıkıyor. Çok güzel sesi ve parçaları var. Bir klip çekeceğiz ona. Seni oynatalım diye düşünüyoruz." Ben dedim ki, "Ne yapacağım ki ben? Yapamam olmaz boşverin." Onlar ısrar ettiler. Onların ısrarları üzerine Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibinde oynadım. Sonra bir anda patlayıverdi klip. Öyle başlamış oldu benim bu ekran maceram. Sonrasında Kandemir Konduk'un absürt komedi işinde yer aldım. 8. bölümde yayın hayatı sona erdi. Sonrasında Kandemir Konduk tekrar bir projeye başlayacaktı ama o sırada bana Çılgın Bediş'in teklifi geldi. Ben Çılgın Bediş ile anlaşmış bulundum ve Çılgın Bediş macerası başladı ve uzun süre devam etti.

"KURTLAR VADİSİ" PİŞMANLIK DEĞİL ŞANSSIZLIK

-Sizin galiba bir "Kurtlar Vadisi" pişmanlığınız var…

C.T.: Ya pişmanlık demeyelim ona. O proje için benimle görüşmek istediler fakat o dönem benim askerliğimi yapmam gerekiyordu. Ya askere gidecektim, ya projeye başlayacaktım. Birkaç kişiyle konuştum, "Eğer projeye başlarsan gelip seni setten alıp götürebilirler" dediler. O yüzden ben de askere gitmeye karar verdim. Şans veya şanssızlık bilemiyorum. O dönemde rol alan herkes çok başarılıydı. Onların kısmetiymiş, ben çok da pişmanlık olarak bakmıyorum aslında.