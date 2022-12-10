Eşi cezaevinde yatan şarkıcı Elif Karlı'dan sitem dolu paylaşım! "Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer!"…

"04.Aralık.1993

30 sene önce bugün el ele.. Hayatı her şeyiyle göğüslemeye söz verdik, uzun yola çıktık biz. Çok da güzel başardık da... Alkışlar ikimize... İlk kez birbirimizi görmeden geçireceğiz belki bugünü... Olsun

