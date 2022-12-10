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Haberler Galeri Eşi cezaevinde yatan şarkıcı Elif Karlı'dan sitem dolu paylaşım! "Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer!"…
Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 10:08

Eşi cezaevinde yatan şarkıcı Elif Karlı'dan sitem dolu paylaşım! "Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer!"…

90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı bir süredir çete mensupluğundan cezaevinde. Zor zamanlar geçiren şarkıcı Elif Karlı geçtiğimiz günlerde eşi Cengiz Karlı ile evlilik yıl dönümlerini duygusal bir paylaşımla kutlamıştı. Eşine özlemini dile getiren Elif Karlı'dan son olarak sitem dolu bir paylaşım geldi. Eşinin hasta olduğunu ve 6 aydır cezaevinde olduğunu söyleyen Elif Karlı "Söz meclisden, gerçek dostlarımızdan dışarı" diyerek veryansın etti.

Eşi cezaevinde yatan şarkıcı Elif Karlı’dan sitem dolu paylaşım! Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer!…

Bir dönemin sevilen şarkıcılarından Elif Karlı, zor zamanlar geçiriyor. İki çocuk annesi Elif Karlı'nın sitem dolu sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Elif Karlı'ya destek mesajları yağdı.

Eşi cezaevinde yatan şarkıcı Elif Karlı’dan sitem dolu paylaşım! Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer!…

90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı bir süredir çete mensupluğundan cezaevinde.

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Eşi cezaevinde yatan şarkıcı Elif Karlı’dan sitem dolu paylaşım! Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer!…

Zor zamanlar geçiren şarkıcı Elif Karlı geçtiğimiz günlerde eşi Cengiz Karlı ile evlilik yıl dönümlerini duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.

Eşi cezaevinde yatan şarkıcı Elif Karlı’dan sitem dolu paylaşım! Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer!…

"04.Aralık.1993
30 sene önce bugün el ele.. Hayatı her şeyiyle göğüslemeye söz verdik, uzun yola çıktık biz. Çok da güzel başardık da... Alkışlar ikimize... İlk kez birbirimizi görmeden geçireceğiz belki bugünü... Olsun

Eşi cezaevinde yatan şarkıcı Elif Karlı’dan sitem dolu paylaşım! Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer!…

Senelerimiz daim, kutlu, yeter ki senin canın sağolsun❤️Sen gelince kutlarız" demişti.

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