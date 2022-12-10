Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
10:08
Eşi cezaevinde yatan şarkıcı Elif Karlı'dan sitem dolu paylaşım! "Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer!"…
90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı bir süredir çete mensupluğundan cezaevinde. Zor zamanlar geçiren şarkıcı Elif Karlı geçtiğimiz günlerde eşi Cengiz Karlı ile evlilik yıl dönümlerini duygusal bir paylaşımla kutlamıştı. Eşine özlemini dile getiren Elif Karlı'dan son olarak sitem dolu bir paylaşım geldi. Eşinin hasta olduğunu ve 6 aydır cezaevinde olduğunu söyleyen Elif Karlı "Söz meclisden, gerçek dostlarımızdan dışarı" diyerek veryansın etti.