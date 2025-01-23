Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
10:43
“Eşimle yaptığım…” Fenerbahçe yıldızı İrfan Can Kahveci’nin en büyük hobisine çok şaşıracaksınız!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, futboldaki başarısının yanında evlilik hayatıyla da oldukça beğeniliyor. Eşi Gözde Kahveci ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren başarılı topçu, sosyal medyada paylaştığı pozlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Son olarak eşi ile görüntülenen başarılı futbolcu, gazetecilerin sorduğu "Hobileriniz var mı?" sorusuna verdiği cevapla ses getirdi.