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Haberler Galeri “Eşimle yaptığım…” Fenerbahçe yıldızı İrfan Can Kahveci’nin en büyük hobisine çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:43

“Eşimle yaptığım…” Fenerbahçe yıldızı İrfan Can Kahveci’nin en büyük hobisine çok şaşıracaksınız!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, futboldaki başarısının yanında evlilik hayatıyla da oldukça beğeniliyor. Eşi Gözde Kahveci ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren başarılı topçu, sosyal medyada paylaştığı pozlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Son olarak eşi ile görüntülenen başarılı futbolcu, gazetecilerin sorduğu "Hobileriniz var mı?" sorusuna verdiği cevapla ses getirdi.

Eşimle yaptığım… Fenerbahçe yıldızı İrfan Can Kahveci’nin en büyük hobisine çok şaşıracaksınız!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, 2021 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Eşimle yaptığım… Fenerbahçe yıldızı İrfan Can Kahveci’nin en büyük hobisine çok şaşıracaksınız!

Mutlu evlilikleri ile sosyal medyada ilgi gören çift, 2022 yılında ilk çocukları Can'ı kucaklarına aldı.

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Eşimle yaptığım… Fenerbahçe yıldızı İrfan Can Kahveci’nin en büyük hobisine çok şaşıracaksınız!

2024 yılında da ikinci kez anne baba olan çift, Ata adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

Eşimle yaptığım… Fenerbahçe yıldızı İrfan Can Kahveci’nin en büyük hobisine çok şaşıracaksınız!

Milliyet'in yaptığı habere göre, futbol camiasının sevilen ismi İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, yürüyüş yaptıkları sırada gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Kahveci'nin muhabirin sorduğu "Hobileriniz var mı?" sorusuna verdiği cevap ile gündem oldu.

Eşimle yaptığım… Fenerbahçe yıldızı İrfan Can Kahveci’nin en büyük hobisine çok şaşıracaksınız!

"EŞİMLE YAPTIĞIM..."

Fenerbahçe'nin yıldızı kendisine yöneltilen soruya "Hobileriniz var mı?" sorusuna, " "Eşimle yaptığım her şeyi seviyorum" şeklinde cevapladı.

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