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Haberler Galeri Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık gündem olmuştu! Kerem Alışık’tan Ebru Gündeş sorusuna ilk açıklama...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:15

Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık gündem olmuştu! Kerem Alışık’tan Ebru Gündeş sorusuna ilk açıklama...

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümüne eski sevgili olan Ebru Gündeş ve Kerem Alışık damga vurmuştu. Konuk olarak programa katılan Kerem Alışık "Gitme Aklım Sende Kalır" şarkısını söylerken jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş'e bakarak söylemişti. İkili arasında yaşananlar ise gündem olmuştu. Son olarak Bebek'te görüntülenen Kerem Alışık'a eski sevgilisi Ebru Gündeş soruldu.

Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık gündem olmuştu! Kerem Alışık’tan Ebru Gündeş sorusuna ilk açıklama...

Ünlü oyuncu Kerem Alışık ile başarılı şarkıcı Ebru Gündeş, 1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde partnerdi ve set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık gündem olmuştu! Kerem Alışık’tan Ebru Gündeş sorusuna ilk açıklama...

Dizinin ardından ise Ebru Gündeş, yolunu ünlü aktör ile ayırmıştı.

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Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık gündem olmuştu! Kerem Alışık’tan Ebru Gündeş sorusuna ilk açıklama...

Eski aşıklar Kerem Alışık ile Ebru Gündeş yıllar sonra karşı karşıya geldi.

Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık gündem olmuştu! Kerem Alışık’tan Ebru Gündeş sorusuna ilk açıklama...

'O Ses Türkiye' yarışmasının 'yılbaşı özel' bölümüne Ebru Gündeş ile Kerem Alışık damga vurmuştu.

Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık gündem olmuştu! Kerem Alışık’tan Ebru Gündeş sorusuna ilk açıklama...

'Gitme Aklım Sende Kalır' şarkısını seslendiren Alışık ve Gündeş'in bakışması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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