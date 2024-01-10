Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
10:15
Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık gündem olmuştu! Kerem Alışık’tan Ebru Gündeş sorusuna ilk açıklama...
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümüne eski sevgili olan Ebru Gündeş ve Kerem Alışık damga vurmuştu. Konuk olarak programa katılan Kerem Alışık "Gitme Aklım Sende Kalır" şarkısını söylerken jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş'e bakarak söylemişti. İkili arasında yaşananlar ise gündem olmuştu. Son olarak Bebek'te görüntülenen Kerem Alışık'a eski sevgilisi Ebru Gündeş soruldu.