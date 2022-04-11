Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:02
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
09:03
Eski aşkının üstünü fena çizdi! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Meedo'dan kalan son izi de sildi!
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, doludizgin aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçen haftalarda yollarını ayırmıştı. Biten ilişkisinin ardından Şeyma Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı'nın son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Daha önce evlilik kararı aldığı Mohammed Alsaloussi'nin adını koluna dövme yaptıran Şeyma Subaşı eski aşkının üstünü fena çizdi! Subaşı'nın paylaşımındaki detay gözlerden kaçmadı. Şeyma Subaşı yaşananlardan sonra Mohammed Al Saloussi'nin koluna kazıttığı 'Meedo' dövmesini sildirdi.