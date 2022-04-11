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Haberler Galeri Eski aşkının üstünü fena çizdi! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Meedo'dan kalan son izi de sildi!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:03

Eski aşkının üstünü fena çizdi! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Meedo'dan kalan son izi de sildi!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, doludizgin aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçen haftalarda yollarını ayırmıştı. Biten ilişkisinin ardından Şeyma Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı'nın son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Daha önce evlilik kararı aldığı Mohammed Alsaloussi'nin adını koluna dövme yaptıran Şeyma Subaşı eski aşkının üstünü fena çizdi! Subaşı'nın paylaşımındaki detay gözlerden kaçmadı. Şeyma Subaşı yaşananlardan sonra Mohammed Al Saloussi'nin koluna kazıttığı 'Meedo' dövmesini sildirdi.

Eski aşkının üstünü fena çizdi! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Meedo’dan kalan son izi de sildi!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, her paylaşımı ve açıklamasıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Eski aşkının üstünü fena çizdi! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Meedo’dan kalan son izi de sildi!

Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmıştı.

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Eski aşkının üstünü fena çizdi! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Meedo’dan kalan son izi de sildi!

Geçen haftalarda Meedo ile birlikteliğinin son bulduğunu duyuran Subaşı, ayrılık sonrası Türkiye'ye geri dönmüştü.

Eski aşkının üstünü fena çizdi! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Meedo’dan kalan son izi de sildi!

Tüm bu yaşananların ardından yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününe katılan Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Eski aşkının üstünü fena çizdi! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Meedo’dan kalan son izi de sildi!

Özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı'nın son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

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