Giriş Tarihi: 14.02.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
07:54
Eski eşi Tolga Karakaş Emine Ün'ü kız kardeşiyle mi aldattı? Zor günler geçiren Emine Ün o iddialara bakın ne yanıt verdi!
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş'tan Nisan 2021'de boşanmıştı. Biten evliliğin ardından, Emine Ün'ün eski eşi ve kız kardeşi hakkında şoke eden iddialar ortaya atılmıştı. Tolga Karakaş'ın, Emine Ün'ü kız kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddia edildi. Bu iddialar magazin gündemine bomba gibi düşerken, Emine Ün cephesinden yeni bir açıklaması geldi. Eski eşi Tolga Karataş'ın kardeşi Mine Ün ile mesajlarının ifşa olması nedeniyle bir dönem zor günler geçiren Emine Ün, "Sorunlar aşıldı mı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi…