Haberler Galeri Fenomen hakem Elif Karaaslan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! "Özel fotoğraflar var" diyerek o isteği reddetti...
Giriş Tarihi: 16.04.2026 07:19

Fenomen hakem Elif Karaaslan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! "Özel fotoğraflar var" diyerek o isteği reddetti...

İstanbul merkezli yürütülen dev uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 isimden biri olan fenomen eski hakem Elif Karaaslan, savcılıkta dikkat çeken ifadeler verdi. Abonelik sistemi üzerinden yaptığı paylaşımları savunan Karaaslan, "Özel fotoğraflar var" diyerek o talebi geri çevirdi!

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında geçtiğimiz akşam dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Fotoğraf: Mika Slowana

Lucca'nın sahibi Cem Mirap, Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz ve Boop'un işletmecisi Mustafa Aksakallı, alınanlar arasında, Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu, fenomenler Samet Liçina, Özlem Parlu, Elif Karaaslan, Oğuz Sarıpınar, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu, oyuncu Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Büşranur Çakır, Mustafa Eyüp Çelik, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel'in de olduğu 17 şüpheli yer almıştı.

Fotoğraf: Samet Liçina

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Hakemlikten men edilen sosyal medya içerikleriyle gündeme gelen Elif Karaaslan savcılık ifadesinde, Instagram'da abonelik sistemini 2024'ten beri kullandığını söyleyerek, "Kendi hayatımdan paylaşımlar yapmaktayım. Burada en fazla bikinili paylaşımlarım olabilir.

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ!

Kastım müstehcenlik değildir" diyerek suçlamaları reddetti. Karaaslan, özel ailevi fotoğraflar olduğu için telefon şifresini vermedi.

6 ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ!

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian dahil 6 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

MEKANLARA NARKOTİK BASKINI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu soruşturmaları kapsamında Beşiktaş İlçesi'ndeki bazı ünlü mekanlara ve bazı hedef şüphelilerin ikamet adreslerine baskın yapmıştı. Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek'teki Lucca, Etiler'deki Kütüphane ve Terapi ile Kuruçeşme'de bulunan bazı ünlü mekanlarda aramalar yapılmıştı.

Fotoğraf: İlker İnanoğlu

Kuruçeşme'de Boop adlı mekanda da arama yapıldı. Aramaların esnasında giriş ve çıkışlara kapatılan mekanlarda ve içeride bulunan kişilerin üzerinde arama ve kimlik kontrolleri yapılmıştı. Mekanlardaki aramalar yaklaşık 1'er buçuk saat sürdü ve gece boyunca devam etmişti.

Fotoğraf: Cem Adrian

DEDEKTÖRLE ARAMA YAPILDI

Mekanlarda hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle de arama yapıldı. Lucca, Boop, Terapi ve Kütüphane adlı mekanlarda ve içerideki kişilerin üzerinde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu veya herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mekanlar aramalar tamamlandıktan sonra yeniden ziyarete açıldı.

Fotoğraf: Fikret Aydoğdu

Gözaltına alınan isimler

Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz, Deniz Metin Yüksel.

Fotoğraf: Cem Mirap

17 ŞÜPHELİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 17 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerin ardından tekrar emniyete götürüldü.

Fotoğraf: Lena Ahsen Alkan

Fotoğraf: Mustafa Aksakallı

Fotoğraf: Cansel Ayanoğlu

Fotoğraf: Aleyna Bozok

Fotoğraf: İrem Şişman

