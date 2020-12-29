Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Sevil Akı Saner bu hali ile bambaşka! EDHO'nun Emine'sini hiç böyle görmediniz!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölümü bu akşam izleyicileri ile buluşacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba gibi sevilen oyuncuların bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölümü ile Çakırbeyli'lerin içlerindeki hain ortaya çıkıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı Saner de dizi ile ününe ün katan isimlerden. Sevil Akı'yı sosyal medyadan takip eden hayranları oyuncunun özel hayatı ile ilgili öğrendikleriyle hayret ediyor. Atv ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Emine karakteri ile gönülleri feth eden oyuncu Sevil Akı Saner ilginç hobisi ile hayranlarını şaşırttı. Eşi ve oğlu ile mutlu bir aile hayatı olan Sevil Akı Saner'in Instagram halleri beğeni topluyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Emine'si Sevil Akı'nın bilinmeyen halleri...