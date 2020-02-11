Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm ile bu akşam Atv ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine bomba gibi bir bölümle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölümü ile yine nefesler tutulacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölümünde; Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Başarılı oyuncu kadarosu ile gönülleri feth eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ünü ülke sınırlarını aştı. EDHO'nun güçlü kadın oyuncuları da sosyal medyada oldukça konuşuluyor bunlardan biri de Ömür Façalı karakterindeki Ceren Benderlioğlu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu hakkındaki merak edilenler oldukça çok. Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu sosyal medyada aratılan ünlü isimlerden. Peki, Ceren Benderlioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? EDHO Ömür Façalı kim? EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu 1983 İstanbul doğumludur. 36 yaşındaki oyuncuyu merak edip aratanların karşısına oldukça şaşırdıkları bil bilgi çıkıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide oynuyor. Nur isminde bir de kızı olan güzel oyuncu 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizi ile sektöre girmiştir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...