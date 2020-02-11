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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'sı eşi ile aynı dizide!

ile bu akşam ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine bomba gibi bir bölümle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ile yine nefesler tutulacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölümünde; Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Başarılı oyuncu kadarosu ile gönülleri feth eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ünü ülke sınırlarını aştı. 'nun güçlü kadın oyuncuları da oldukça konuşuluyor bunlardan biri de karakterindeki . Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu hakkındaki merak edilenler oldukça çok. Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu sosyal medyada aratılan ünlü isimlerden. Peki, ? Kaç yaşında ve nereli? EDHO Ömür Façalı kim? 1983 doğumludur. 36 yaşındaki oyuncuyu merak edip aratanların karşısına oldukça şaşırdıkları bil bilgi çıkıyor. ile aynı dizide oynuyor. Nur isminde bir de kızı olan güzel oyuncu 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizi ile sektöre girmiştir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 08:34
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

ile bu akşam ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine bomba gibi bir bölümle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ile yine nefesler tutulacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölümünde; Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir. Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

Başarılı oyuncu kadarosu ile gönülleri feth eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ünü ülke sınırlarını aştı. 'nun güçlü kadın oyuncuları da oldukça konuşuluyor bunlardan biri de karakterindeki . Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Ömür Façalı rolü ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu hakkındaki merak edilenler oldukça çok. Oyunculuğu yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu sosyal medyada aratılan ünlü isimlerden. Peki, ? Kaç yaşında ve nereli? EDHO Ömür Façalı kim? 1983 doğumludur. 36 yaşındaki oyuncuyu merak edip aratanların karşısına oldukça şaşırdıkları bil bilgi çıkıyor. ile aynı dizide oynuyor. Nur isminde bir de kızı olan güzel oyuncu 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizi ile sektöre girmiştir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı ve sizin için derlediğimiz ...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

AKIN AKIÖZÜ VE SEVGİLİSİ SANDRA PESTEMALCİYAN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

AKIN AKIÖZÜ VE SEVGİLİSİ SANDRA PESTEMALCİYAN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin sevdiği kız ama... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu eşi ile aynı dizide!

AKIN AKIÖZÜ VE SEVGİLİSİ SANDRA PESTEMALCİYAN

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