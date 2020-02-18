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  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar hayret ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı bakın kiminle evliymiş! Duyanlar hayret ediyor!

bu hafta ki bölüme damga vuracak. Başarılı oyuncu 157. Bölümde seyirciyi ekranlara kilitleyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Beş yıl önce ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti 'Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Doğru zamanda, doğru kişiyi bulmak çok önemli. Geriye baktığınızda; aslında doğru trenin sizi istasyonda beklediğini görürsünüz. Siz başka trenlere binersiniz ama doğru tren oradadır. Kaçan fırsatlar önemli değil. Asıl tren her zaman sizin onu bulmanızı bekler. Benim evliliğime gelecek olursak; ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim' demişti. İşte merak edenler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

Giriş Tarihi: 18.02.2020 06:52 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 06:57
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar hayret ediyor!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta da heyecan dolu bir bölüm takipçilerini bekliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 157. Bölümünde bakın neler olacak? Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar hayret ediyor!

Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır. Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar hayret ediyor!

Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar hayret ediyor!

verdiği bir röportajda 'Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evlenmeye ve çocuk yapmaya ikna ettim' demişti. İşte merak edenler için Hüseyin Avni Danyal'ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar hayret ediyor!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar hayret ediyor!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tufan’ı Hüseyin Avni Danyal bakın kiminle evliymiş! Duyanlar hayret ediyor!
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