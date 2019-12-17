Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i gören söylemeden edemiyor!

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Heyecanın doruklarda olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 152. bölümüne Tufan karakteriyle tanıdığımız Hüseyin Avni Danyal damga vuracak. Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır. EDHO'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal son dönemin merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Beş yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti 'Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim' demişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal ve eşi kızlarına Deniz adını verdi. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor. Bakın Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz kime benziyor... İşte Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...