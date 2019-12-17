Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i gören söylemeden edemiyor!

'ın kızı Deniz'i gören söylemeden edemiyor!

Salı akşamlarının vazgeçilmezi 'nin rekortmen dizisi ile izleyiciyle buluşacak. Heyecanın doruklarda olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 152. bölümüne Tufan karakteriyle tanıdığımız damga vuracak. Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır. 'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal son dönemin merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Beş yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi ve evliliği için şunları söylemişti 'Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim' demişti. Hüseyin Avni Danyal ve eşi kızlarına Deniz adını verdi. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan 'i görenler söylemeden edemiyor. Bakın Deniz kime benziyor... İşte Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 07:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 08:53
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i gören söylemeden edemiyor!

Salı akşamlarının vazgeçilmezi 'nin rekortmen dizisi ile izleyiciyle buluşacak. Heyecanın doruklarda olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 152. bölümüne Tufan karakteriyle tanıdığımız damga vuracak. Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır. 'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal son dönemin merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Beş yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi ve evliliği için şunları söylemişti 'Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim' demişti. Hüseyin Avni Danyal ve eşi kızlarına Deniz adını verdi. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan 'i görenler söylemeden edemiyor. Bakın Deniz kime benziyor... İşte Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz ve sizin için derlediğimiz ...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i gören söylemeden edemiyor!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i gören söylemeden edemiyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i gören söylemeden edemiyor!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i gören söylemeden edemiyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i gören söylemeden edemiyor!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i gören söylemeden edemiyor!
BİZE ULAŞIN