Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı! Eski DJ Esra Balamir artık bambaşka biri...

Kariyerine DJ olarak başlayan sonrasında sunuculuk ve oyunculukta yapan Esra Balamir bir dönemin tanınan isimlerindendi. 1975 doğumlu Esra Balamir geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelmişti. Esra Balamir'i 90'lı yıllardan tanıyanlar son halini görünce oldukça şaşırıyor. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Balamir son olarak katıldığı arkadaşı Selin Ciğerci'nin düğününde görüldü. Düğünden fotoğraf paylaşan Esra Balamir'in değişimi dudak uçuklattı. Adeta bambaşka biri olan Esra Balamir'in bu değişimine yorum yağdı. İşte son olarak single çıkarıp şarkıcılıkta yapan Esra Balamir'in yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...