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  • Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı! Eski DJ Esra Balamir artık bambaşka biri...

değişimi ile dudak uçuklattı! Eski Esra Balamir artık bambaşka biri...

Kariyerine olarak başlayan sonrasında sunuculuk ve oyunculukta yapan bir dönemin tanınan isimlerindendi. 1975 doğumlu Esra Balamir geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelmişti. Esra Balamir'i 90'lı yıllardan tanıyanlar son halini görünce oldukça şaşırıyor. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Balamir son olarak katıldığı arkadaşı 'nin düğününde görüldü. Düğünden fotoğraf paylaşan dudak uçuklattı. Adeta bambaşka biri olan Esra Balamir'in bu değişimine yorum yağdı. İşte son olarak single çıkarıp şarkıcılıkta yapan ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 08:38
Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı! Eski DJ Esra Balamir artık bambaşka biri...

Kariyerine olarak başlayan sonrasında sunuculuk ve oyunculukta yapan bir dönemin tanınan isimlerindendi. 1975 doğumlu Esra Balamir geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelmişti. Esra Balamir'i 90'lı yıllardan tanıyanlar son halini görünce oldukça şaşırıyor. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Balamir son olarak katıldığı arkadaşı 'nin düğününde görüldü. Düğünden fotoğraf paylaşan dudak uçuklattı. Adeta bambaşka biri olan Esra Balamir'in bu değişimine yorum yağdı. İşte son olarak single çıkarıp şarkıcılıkta yapan ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı! Eski DJ Esra Balamir artık bambaşka biri...

ZARA

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Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı! Eski DJ Esra Balamir artık bambaşka biri...
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Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı! Eski DJ Esra Balamir artık bambaşka biri...

EBRU YAŞAR

Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı! Eski DJ Esra Balamir artık bambaşka biri...
Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı! Eski DJ Esra Balamir artık bambaşka biri...

TÜRKAN ŞORAY

Esra Balamir değişimi ile dudak uçuklattı! Eski DJ Esra Balamir artık bambaşka biri...
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