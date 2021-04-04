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Haberler Galeri Esra Dermancıoğlu 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk aşk pozunu paylaştı! İşte Esra Dermancıoğlu'nun oyuncu sevgilisi Murat Balcı ile karesi...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 07:09 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 08:27

15 yaş küçük sevgilisi ile ilk aşk pozunu paylaştı! İşte Esra Dermancıoğlu'nun oyuncu sevgilisi ile karesi...

dizisinde hayat verdiği '' karakteriyle gönüllere taht kuran 52 yaşındaki oyuncu 'nun, geçtiğimiz günlerde kendisinden 15 yaş küçük 'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Murat Balcı'nın Clubhouse'daki profil fotoğrafına Esra Dermancıoğlu ile yanak yanağa pozunu koyması aşkın belges olarak gösterilmişti. Sonrasında Esra Dermancıoğlu, genç sevgilisi Murat Balcı'yla kendisini yakıştıramayanlara sosyal medyadan sitem etmişti. Esra Dermancıoğlu ile Murat Balcı'dan ilk aşk karesi geldi. Murat Balcı ile büyük ilgi gördü...

Esra Dermancıoğlu 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk aşk pozunu paylaştı! İşte Esra Dermancıoğlu'nun oyuncu sevgilisi Murat Balcı ile karesi...

dizisinde hayat verdiği '' karakteriyle gönüllere taht kuran 52 yaşındaki oyuncu 'nun, geçtiğimiz günlerde kendisinden 15 yaş küçük 'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Esra Dermancıoğlu 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk aşk pozunu paylaştı! İşte Esra Dermancıoğlu'nun oyuncu sevgilisi Murat Balcı ile karesi...

'nın Clubhouse'daki profil fotoğrafına ile yanak yanağa pozunu koyması aşkın belges olarak gösterilmişti.

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Esra Dermancıoğlu 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk aşk pozunu paylaştı! İşte Esra Dermancıoğlu'nun oyuncu sevgilisi Murat Balcı ile karesi...

Sonrasında , genç sevgilisi 'yla kendisini yakıştıramayanlara sosyal medyadan sitem etmişti.

Esra Dermancıoğlu 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk aşk pozunu paylaştı! İşte Esra Dermancıoğlu'nun oyuncu sevgilisi Murat Balcı ile karesi...

Bir televizyon programında yapılan yorumlar 'nu kızdırınca oyuncu sessizliğini bozmuştu

Esra Dermancıoğlu 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk aşk pozunu paylaştı! İşte Esra Dermancıoğlu'nun oyuncu sevgilisi Murat Balcı ile karesi...

"Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar... Diyorlar ki 'Şimdi beni de konuşturmayın.. Adamın tarzı değil bu kadın' Adama sorarlar...

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