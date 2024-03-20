Esra Erol’da 30 yıllık kumadan akılalmaz iddia: Tetikçi tutup beni vurdurdu

"30 YILDIR KUMAM VAR"

Yaşadıklarını anlatan Ayşe Kaya, "30 yıldır kumam var. Eşim o Nermin diye kadınla yaşıyor. Kadın çok cilveli ve ağzı çok laf yapıyor. Ben 3 ay onunla kaldım. 30 yıldır benim eşim bir defa kaşıma çıkıp "Ayşe seni boşayacağım" demedi. Eşimi deliler gibi seviyorum. Eşim de beni seviyor. Onun için ne kadar yaramazlık yaparsa yapsın. Çok çile çektim. Çekmediği çile kalmadı" dedi.

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