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Haberler Galeri Esra Erol’da 30 yıllık kumadan akılalmaz iddia: Tetikçi tutup beni vurdurdu
Giriş Tarihi: 20.03.2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 22:42

Esra Erol’da 30 yıllık kumadan akılalmaz iddia: Tetikçi tutup beni vurdurdu

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle izlendi. Esra Erol'da programına katılan 60 yaşındaki Ayşe Kaya, 30 yıllık kuması nedeniyle eşini göremediğini dile getirdi. Esra Erol'dan yardım isteyen Ayşe Kaya, bugün canlı yayında eşiyle yüzleşti. Eşi kendisini istemese de Ayşe Kaya eşine öpücükler yağdırdı. İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar!

Esra Erol’da 30 yıllık kumadan akılalmaz iddia: Tetikçi tutup beni vurdurdu

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Esra Erol’da 30 yıllık kumadan akılalmaz iddia: Tetikçi tutup beni vurdurdu

"KUMAM EŞİMİ GÖSTERMİYOR"

60 yaşındaki Ayşe kaya, "30 yıllık kumam Nermin, kocam Abdurrahim'i bana göstermiyor" iddiası ile ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi.

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Esra Erol’da 30 yıllık kumadan akılalmaz iddia: Tetikçi tutup beni vurdurdu

"30 YILDIR KUMAM VAR"

Yaşadıklarını anlatan Ayşe Kaya, "30 yıldır kumam var. Eşim o Nermin diye kadınla yaşıyor. Kadın çok cilveli ve ağzı çok laf yapıyor. Ben 3 ay onunla kaldım. 30 yıldır benim eşim bir defa kaşıma çıkıp "Ayşe seni boşayacağım" demedi. Eşimi deliler gibi seviyorum. Eşim de beni seviyor. Onun için ne kadar yaramazlık yaparsa yapsın. Çok çile çektim. Çekmediği çile kalmadı" dedi.

Esra Erol'da 30 yıllık kumadan akılalmaz iddia: Tetikçi tutup beni vurdurdu

Esra Erol’da 30 yıllık kumadan akılalmaz iddia: Tetikçi tutup beni vurdurdu

"NERMİN BANA FELÇLİ EŞİM ABDURRAHİM'İ 1 AYDIR BANA GÖSTERMİYOR"

Ayrıca Kaya, "O kadın benim yuvamı yıktı birde benden nikahımı istedi. O lafının üzerine kocamı asla boşamadım kocamda bana teklif etmedi. 2 kızım 1 oğlum var ama çok yıprandım. Abdurrahim'in Nermin ile 1 çocuğu var. Nermin bana felçli eşim Abdurrahim'i 1 aydır bana göstermiyor. Eşimi yanıma almak istiyorum ama benim kumam olacak kişi eşimi bana vermiyor" diye konuştu.

Esra Erol’da 30 yıllık kumadan akılalmaz iddia: Tetikçi tutup beni vurdurdu

"BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Canlı yayına ise 30 yıllık kuma Nermin bağlanarak, "Bu kadın yıllardır benimle mücadele ediyor. Bu kadın beni cezaevine attırdı. Cezaevinde yattım. Ayşe beni ve Abdurrahim'i öldürmek için kiralık katil tuttu. Ben çocuğumu ona misafirliğe bile gönderemiyorum. Onun çocuklarına ben baktım. Beni ölümle tehdit etti" ifadelerini kullandı.

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