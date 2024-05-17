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Haberler Galeri Esra Erol’da 33 yıl sonra kavuştuğu annesine ateş püskürmüştü! Babası kızına kavuştu: Yargısız infaz yapmayın!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 22:34

Esra Erol’da 33 yıl sonra kavuştuğu annesine ateş püskürmüştü! Babası kızına kavuştu: Yargısız infaz yapmayın!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da geçtiğimiz gün yaşananlar herkese duygusal anlar yaşattı. Esra Erol'da programına katılan Seda Kurt isimli öğretmen, biyolojik anne ve babasını aramak üzere başvurdu. Ünlü sunucu ve ekibi, 33 yıl sonra Seda Kurt'u biyolojik anne ve babasına kavuşturdu. Ancak dün programa çıkmak istemeyen anne ve kızı Seda arasında ipler gerildi. Canlı yayında konuşan anne ve kız arasında yaşananlar herkesi hem şaşırttı, hem de duygusal anlar yaşattı. Bugün ise Seda Kurt biyolojik babasıyla bir araya geldi. Babanın açıklamaları bugün programa damga vurdu. İşte Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan o anlar!

Esra Erol’da 33 yıl sonra kavuştuğu annesine ateş püskürmüştü! Babası kızına kavuştu: Yargısız infaz yapmayın!

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar Türkiye'nin bir anda gündemine oturdu.

Esra Erol’da 33 yıl sonra kavuştuğu annesine ateş püskürmüştü! Babası kızına kavuştu: Yargısız infaz yapmayın!

ANNE VE BABASININ BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Esra Erol'da programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi.

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Esra Erol’da 33 yıl sonra kavuştuğu annesine ateş püskürmüştü! Babası kızına kavuştu: Yargısız infaz yapmayın!

ELİNDE BİR MENDİLLE YURDA BIRAKILDI

Ünlü sunucu, Seda'nın 7 Ekim 1991 yılında Bahçelievler Çocuk Yurdu'na bırakıldığını cebinde de, 'annesi 'Hatice', babası 'Osman', doğum yeri 'Tokat' yazan bir mendil olduğunu dile getirdi.

Esra Erol’da 33 yıl sonra kavuştuğu annesine ateş püskürmüştü! Babası kızına kavuştu: Yargısız infaz yapmayın!

Esra Erol ve ekibi, kısa sürede Seda Kurt'un anne ve babasını buldu. Önce canlı yayında telefonda halasıyla, teyzesiyle ve ardından da annesiyle konuştu.

Esra Erol'da 33 yıl sonra kavuştuğu annesine ateş püskürmüştü! Babası kızına kavuştu: Yargısız infaz yapmayın!

Esra Erol’da 33 yıl sonra kavuştuğu annesine ateş püskürmüştü! Babası kızına kavuştu: Yargısız infaz yapmayın!

Geçtiğimiz gün ise Seda Kurt, canlı yayında annesiyle karşılaştı. Ancak annesinin canlı yayına çıkmak istememesi Kurt'u derinden yaraladı.

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