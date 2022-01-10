Esra Erol’da annenin feryadı yürekleri dağladı! Esra Erol’a katılan anne, oğlu tarafından 35 yıldır kaldığı evden kovuldu!

Türkiye'nin ve ATV'nin en sevilen, izlenen programlarından biri olan 'Esra Erol', yine reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Her hafta farklı konu ve konuklar ağırlayan Esra Erol'da bu hafta akıllara adeta durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan anne Emine Pamuk, oğlu Kenan Baylan'ın kendisine zor zamanlar yaşattığını anlattı. Programa katılan annenin yaşadıkları ve feryatları ünlü sunucu dahil herkesi duygulandırıd. Emine Hanım, oğlunun sevgilisi Gülay Samson'la tanıştıktan sonra annesini evden kovduğunu belirtti. İşte ayrıntılar!