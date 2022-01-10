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Haberler Galeri Esra Erol’da annenin feryadı yürekleri dağladı! Esra Erol’a katılan anne, oğlu tarafından 35 yıldır kaldığı evden kovuldu!
Giriş Tarihi: 10.01.2022 19:07 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 19:21

Esra Erol’da annenin feryadı yürekleri dağladı! Esra Erol’a katılan anne, oğlu tarafından 35 yıldır kaldığı evden kovuldu!

Türkiye'nin ve ATV'nin en sevilen, izlenen programlarından biri olan 'Esra Erol', yine reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Her hafta farklı konu ve konuklar ağırlayan Esra Erol'da bu hafta akıllara adeta durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan anne Emine Pamuk, oğlu Kenan Baylan'ın kendisine zor zamanlar yaşattığını anlattı. Programa katılan annenin yaşadıkları ve feryatları ünlü sunucu dahil herkesi duygulandırıd. Emine Hanım, oğlunun sevgilisi Gülay Samson'la tanıştıktan sonra annesini evden kovduğunu belirtti. İşte ayrıntılar!

Esra Erol’da annenin feryadı yürekleri dağladı! Esra Erol’a katılan anne, oğlu tarafından 35 yıldır kaldığı evden kovuldu!

Ünlü sunucu Esra Erol, hafta içi her gün ATV'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşıyor.

Esra Erol’da annenin feryadı yürekleri dağladı! Esra Erol’a katılan anne, oğlu tarafından 35 yıldır kaldığı evden kovuldu!

Bu hafta Esra Erol'a Emine Pamuk'un hikayesi damga vurdu.

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Esra Erol’da annenin feryadı yürekleri dağladı! Esra Erol’a katılan anne, oğlu tarafından 35 yıldır kaldığı evden kovuldu!

Bartınlı anne Emine Pamuk, oğlu Kenan Baylan'ın sevgilisi olduktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Esra Erol'da annenin feryadı yürekleri dağladı! Esra Erol'a katılan anne, oğlu tarafından 35 yıldır kaldığı evden kovuldu! | Video

Esra Erol’da annenin feryadı yürekleri dağladı! Esra Erol’a katılan anne, oğlu tarafından 35 yıldır kaldığı evden kovuldu!

"SEVGİLİSİ YÜZÜNDEN BENİ 35 YILLIK EVİMDEN KOVDU"

35 yıldır aynı evde yaşadığını belirten anne Pamuk, "Oğlum Kenan sevgilisi Gülay yüzünden beni kendi evimden kovdu. Benim 35 yıldır hayatım o evde geçti. Hatıralarım o evde benim!" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Esra Erol’da annenin feryadı yürekleri dağladı! Esra Erol’a katılan anne, oğlu tarafından 35 yıldır kaldığı evden kovuldu!

Anne Pamuk, 1 yıldır sokaklarda yaşadığını ve bazen arkadaşlarında kaldığını da dile getirdi.

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