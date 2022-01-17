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Haberler Galeri Esra Erol’da korkutan iddia! Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti!
Giriş Tarihi: 17.01.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 18:42

Esra Erol’da korkutan iddia! Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti!

ATV'nin en çok izlenen programlarından 'Esra Erol'da', yine reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Her hafta farklı konu ve konukların ele alındığı programda bugün akılalmaz bir iddia ortaya atıldı. Esra Erol'a katılan İsmail Panoğlu, kendisini akrabasıyla aldatan eşi Rümeysa'nın çocuklarını alarak evi terk ettiğini ve her yerde eşini aradığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Ünlü sunucu Erol, İsmail Panoğlu'nun yardım isteğini kabul ederek ekibiyle birlikte harekete geçti. Programda önemli açıklamalarda bulunan İsmail Bey, çocuklarının annesinin iki çocuğunu da öldürebileceğini belirtti. Bu şok iddia sonrası stüdyo adeta sessizliğe gömüldü. İşte ayrıntılar!

Esra Erol’da korkutan iddia! Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti!

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine akılalmaz bir olay yaşandı.

Esra Erol’da korkutan iddia! Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti!

Esra Erol'a katılan İsmail Panoğlu, eşi Rümeysa'nın kendisini akrabasıyla aldattığını ve bu aldatmaya da gözleriyle şahit olduğunu açıkladı.

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Esra Erol’da korkutan iddia! Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti!

İsmail Bey daha sonra eşinin iki çocuğunu da alarak ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol'a başvurdu.

Esra Erol’da korkutan iddia! Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti!

Canlı yayına katılan Panoğlu, inanılmaz bir iddia ortaya attı.

Esra Erol’da korkutan iddia! Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti!

"HABERİM YOKTU"

Panoğlu, eşinin ilk çocuğunu öldürdüğünü ileri sürerek, "O zaman evli değildik. Kaçarak yanıma gelmişti. Sonra yanımdan kaçtı ve geri gitti. 1 sene sonra polis kapımı çaldı ve tüm yaşananları öğrendim. Hamile kaldığını bile söylemedi. Polislerden öğrendim her şeyi. Haberim yoktu."dedi.

Esra Erol'a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti! | Video

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