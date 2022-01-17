Esra Erol’da korkutan iddia! Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti!

ATV'nin en çok izlenen programlarından 'Esra Erol'da', yine reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Her hafta farklı konu ve konukların ele alındığı programda bugün akılalmaz bir iddia ortaya atıldı. Esra Erol'a katılan İsmail Panoğlu, kendisini akrabasıyla aldatan eşi Rümeysa'nın çocuklarını alarak evi terk ettiğini ve her yerde eşini aradığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Ünlü sunucu Erol, İsmail Panoğlu'nun yardım isteğini kabul ederek ekibiyle birlikte harekete geçti. Programda önemli açıklamalarda bulunan İsmail Bey, çocuklarının annesinin iki çocuğunu da öldürebileceğini belirtti. Bu şok iddia sonrası stüdyo adeta sessizliğe gömüldü. İşte ayrıntılar!