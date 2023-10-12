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Haberler Galeri Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 20:53

Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi!

ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Esra Erol'un her hafta farklı konu ve konukları ağırladığı programda bugün yaşananlar adeta güne damga vurdu. Ümmiye Güzel, psikolojik rahatsızlığı olan 27 yaşındaki yeğeni Zeynep Güzel'in evli olan Murat Zurnacı ile birlikteliği olduğunu ve yeğeninin alıkonulduğunu dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi yasak aşk yaşayan çifte ulaşırken Erol'un ekibi tehdit edildi. İşte Esra Erol'da o anlar!

Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi!

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta farklı konu ve konuklara yer veriliyor.

Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi!

Bu hafta ünlü sunucunun programına Ümmiye Güzel'in anlattıkları damga vurdu.

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Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi!

ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ

Ümmiye Güzel, psikolojik rahatsızlığı olan 27 yaşındaki yeğeni Zeynep Güzel için Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi!

EVDEN KAÇTI

Ümmiye Güzel, Zeynep'e anne ve babasının sahip çıkmadığını ilaçlarını almadığı dönemlerde sürekli evden kaçtığını, kendisine şiddet uyguladığını ifade etti.

Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi!

"YEĞENİM ALIKONULDU"

Ümmiye Güzel, evli olan Murat Zurnacı tarafından yeğeninin alıkonulduğunu açıkladı.

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