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  • Esra Erol'u böyle ilk defa göreceksiniz... Ünlü sunucu Esra Erol'un tatil pozu sosyal medyayı salladı!

'u böyle ilk defa göreceksiniz... Ünlü sunucu sosyal medyayı salladı!

Ünlü sunucu ve televizyon programcısı ekranlarında yayınlanan programı "Esra Erol'da" ile oldukça fazla bir hayran kitlesine sahip. Esra Erol, uzun yıllardır yaptığı programlarla seyircinin gönlünde yer edinmiş herkes tarafından sevilen ve tanınan biri olmayı başarmıştır. 37 yaşındaki güzel sunucu Esra Erol'un özel hayatı onu sevenler tarafından oldukça merak ediliyor. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçiye sahip olan Esra Erol, son dönemde sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Erol'un özellikle eşi ve çocuğu ile yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor. Atv ekranlarında yayınlanan programı "Esra Erol'da programının tatile girmesi ile kendisi de tatile çıkan Esra Erol bu yazın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Sosyal medyadan yaptığı tatil paylaşımlarına beğeni yağan Esra Erol, hayranlarının karşısına bu kez oldukça farklı çıktı. İşte Esra Erol'un çok az görebileceğiniz havuz pozları ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 07:11
Esra Erol'u böyle ilk defa göreceksiniz... Ünlü sunucu Esra Erol'un tatil pozu sosyal medyayı salladı!

Ünlü sunucu ve televizyon programcısı ekranlarında yayınlanan programı "Esra Erol'da" ile oldukça fazla bir hayran kitlesine sahip. Esra Erol, uzun yıllardır yaptığı programlarla seyircinin gönlünde yer edinmiş herkes tarafından sevilen ve tanınan biri olmayı başarmıştır. 37 yaşındaki güzel sunucu Esra Erol'un özel hayatı onu sevenler tarafından oldukça merak ediliyor. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçiye sahip olan Esra Erol, son dönemde sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Erol'un özellikle eşi ve çocuğu ile yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor. Atv ekranlarında yayınlanan programı "Esra Erol'da programının tatile girmesi ile kendisi de tatile çıkan Esra Erol bu yazın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Sosyal medyadan yaptığı tatil paylaşımlarına beğeni yağan Esra Erol, hayranlarının karşısına bu kez oldukça farklı çıktı. İşte Esra Erol'un çok az görebileceğiniz havuz pozları ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Esra Erol'u böyle ilk defa göreceksiniz... Ünlü sunucu Esra Erol'un tatil pozu sosyal medyayı salladı!

HADİSE

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Esra Erol'u böyle ilk defa göreceksiniz... Ünlü sunucu Esra Erol'un tatil pozu sosyal medyayı salladı!

HADİSE

Esra Erol'u böyle ilk defa göreceksiniz... Ünlü sunucu Esra Erol'un tatil pozu sosyal medyayı salladı!

ŞEYMA SUBAŞI

Esra Erol'u böyle ilk defa göreceksiniz... Ünlü sunucu Esra Erol'un tatil pozu sosyal medyayı salladı!

ŞEYMA SUBAŞI

Esra Erol'u böyle ilk defa göreceksiniz... Ünlü sunucu Esra Erol'un tatil pozu sosyal medyayı salladı!

SEREN SERENGİL

Esra Erol'u böyle ilk defa göreceksiniz... Ünlü sunucu Esra Erol'un tatil pozu sosyal medyayı salladı!

SEREN SERENGİL

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